Bomberos combaten dos incendios forestales en Quito por más de 36 horas

Dos incendios forestales se mantienen activos en Quito este miércoles 12 de agosto de 2026 en los sectores de Rayocucho, en Calacalí, y Tanlahua, en la parroquia de San Antonio de Pichincha. Los equipos del Cuerpo de Bomberos de Quito trabajan por más de 36 horas para contener las llamas y evitar que el fuego continúe avanzando.

Dos incendios forestales permanecen activos en Quito

Según informó el Cuerpo de Bomberos de Quito a través de un comunicado, las labores de combate de los incendios se extienden de forma ininterrumpida en las líneas de fuego activas de ambos sectores.

Las condiciones en la zona han complicado las tareas de los equipos de emergencia, explicó la entidad. Las fuertes ráfagas de viento, la topografía del terreno y la vegetación dificultan el acceso y favorecen la propagación del fuego.

150 bomberos trabajan en los incendios forestales

Para atender las emergencias, Bomberos de Quito mantiene desplegados 150 efectivos, además de 23 vehículos contraincendios y alrededor de 50 personas de apoyo de distintas áreas de la Corporación Municipal.

Los equipos trabajan en las líneas de fuego para controlar y contener las llamas. La institución informó que permanecerá desplegada hasta lograr controlar las emergencias.

En Rayocucho, uno de los puntos donde se concentra el trabajo, también se mantiene un monitoreo permanente de las condiciones del incendio. Bomberos utilizan aeronaves no tripuladas para realizar monitoreos termográficos, identificar puntos calientes y medir temperaturas, explicó Esteban Cárdenas, jefe de Bomberos de Quito.

Para coordinar los trabajos de terreno, se estableció un Puesto de Mando Unificado (PMU) y un Puesto de Comando (PC) en Calacalí.

Humo de los incendios se dispersó por Quito

La presencia de los incendios generó una columna de humo que se dispersó por varias zonas de Quito, la tarde de este martes.

Esteban Cárdenas, jefe del Cuerpo de Bomberos de Quito, señaló que los incendios forestales generan pérdidas de flora y fauna, además de poner en riesgo a las poblaciones cercanas y al personal que combate las llamas.

Hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar a quienes provoquen incendios forestales a través del ECU 911.

Incendios forestales en Quito; preguntas frecuentes

¿Cuáles son los incendios forestales que permanecen activos en Quito?

Los incendios activos están en Rayocucho, en Calacalí, y Tanlahua, en San Antonio de Pichincha.

Bomberos de Quito trabaja desde hace más de 36 horas para contener las llamas y evitar que avancen hacia zonas pobladas.

¿Por qué es difícil controlar los incendios forestales en Quito?

Las fuertes ráfagas de viento, la topografía del terreno y la vegetación dificultan el combate y favorecen la propagación del fuego.

Estas condiciones complican el acceso de los equipos de emergencia a las líneas de fuego y aumentan el riesgo para los bomberos.

¿Cuántos bomberos trabajan para controlar los incendios forestales en Quito?

150 bomberos están desplegados, junto con 23 vehículos contraincendios y unas 50 personas de apoyo municipal.

Los equipos trabajan de forma ininterrumpida y permanecerán en las zonas afectadas hasta lograr controlar las emergencias.

¿Cómo monitorean los bomberos los incendios forestales en Quito?

Bomberos utiliza aeronaves no tripuladas con monitoreo termográfico para localizar puntos calientes y medir temperaturas.

En Rayocucho se mantiene una vigilancia permanente de las condiciones del incendio. Además, se instaló un Puesto de Mando Unificado y un Puesto de Comando en Calacalí para coordinar las operaciones.

5. ¿El humo de los incendios forestales llegó a otras zonas de Quito?

Sí. Una columna de humo se dispersó por varias zonas de Quito durante la tarde del martes.

Bomberos advierte que los incendios provocan pérdidas de flora y fauna y representan un riesgo para las poblaciones cercanas y para el personal que combate las llamas. La institución pidió denunciar a quienes provoquen incendios mediante el ECU 911.

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