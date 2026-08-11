Incendio forestal en Calacalí moviliza a seis cuadrillas de bomberos de Quito

El Cuerpo de Bomberos de Quito combate desde la noche del lunes 10 de agosto un incendio forestal registrado en el sector de Rayocucho, en la parroquia Calacalí. Seis cuadrillas trabajan en el lugar para contener el avance de las llamas, mientras equipos con drones vigilan de forma permanente el comportamiento del fuego.

La emergencia comenzó luego de una alerta relacionada con la quema de desechos. Los bomberos acudieron de inmediato al sitio para controlar el incendio y solicitaron la ubicación georreferenciada de los hidrantes cercanos. Sin embargo, las condiciones geográficas y las características del terreno impidieron que las unidades pesadas y los vehículos de abastecimiento llegaran hasta el punto de la emergencia.

El terreno dificulta el ingreso de vehículos

El personal del Cuerpo de Bomberos ejecuta ataques directos para controlar el incendio y evitar que el fuego continúe avanzando. Al mismo tiempo, los drones permiten mantener una vigilancia constante sobre el comportamiento de las llamas.

Desde la Cabina del Centro de Operaciones de Emergencia Metropolitano (COE-M), el personal mantiene un seguimiento permanente al desplazamiento de los tanqueros. El monitoreo busca coordinar los recursos destinados a la emergencia.

No obstante, los equipos que trabajan directamente en Rayocucho confirmaron que el terreno presenta condiciones que dificultan el ingreso de unidades pesadas. Esta situación también impidió el acceso de los vehículos destinados al abastecimiento.

La emergencia se originó después de una alerta por quema de desechos. A partir de ese reporte, el Cuerpo de Bomberos desplegó personal hacia el sector para atender el incendio forestal.

AMC coordina acciones ante una posible quema provocada

Las características del incendio llevaron al personal de Bomberos que permanece en el sitio a solicitar la intervención inmediata de la Agencia Metropolitana de Control (AMC). Las instituciones coordinaron acciones frente a la emergencia.

De manera preliminar, las autoridades presumen que la quema fue provocada. Además, informaron que ya tendrían identificadas a las personas presuntamente responsables. Con esa información, se prevé iniciar los procesos sancionatorios correspondientes, de acuerdo con la normativa metropolitana vigente.

El Operativo Zonal de la Administración Zonal Chocó Andino también conoce la situación. Este equipo permanece desplegado en el sitio de la emergencia y coordina las acciones relacionadas con el incendio.

El Municipio de Quito hizo un llamado a la ciudadanía para evitar las quemas a cielo abierto y la quema de desechos. La entidad señaló que estas prácticas afectan al medio ambiente, la salud pública y la seguridad de las parroquias rurales.

Mientras continúa la emergencia en Rayocucho, seis cuadrillas mantienen las labores de control y los drones siguen con el monitoreo del incendio. El Cuerpo de Bomberos trabaja para controlar el avance del fuego en una zona donde las condiciones del terreno dificultan el ingreso de vehículos pesados y de abastecimiento.

🔥🌿 #EmergenciasUIO | Desde la noche de ayer, nuestro equipo atiende una emergencia por un incendio forestal en el sector de Rayocucho, Calacalí.



👩‍🚒 Al momento, nos encontramos realizando ataques directos al incendio con seis cuadrillas para poder controlar el avance del fuego.… pic.twitter.com/7I82XjE4Qq — Bomberos Quito (@BomberosQuito) August 11, 2026

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