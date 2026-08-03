¿Por qué el viento puede reactivar un incendio forestal? Quito busca cómo protegerse

La temporada seca incrementa el riesgo de incendios forestales en Quito. La vegetación seca, la falta de humedad y el aumento de las ráfagas de viento crean condiciones que pueden acelerar la expansión del fuego. El incendio forestal de Victoria de El Quinche mostró este escenario, luego de que un foco se reactivara durante la noche del 2 de agosto de 2026 por la acción del viento.

El papel del viento en los incendios forestales en Quito

El viento tiene un papel clave durante un incendio forestal. Puede avivar puntos calientes, dispersar chispas y cambiar la dirección de avance de las llamas.

Cristopher Velasco, experto en Gestión de Riesgos, explicó que las ráfagas actúan sobre zonas donde todavía existe acumulación de calor.

Aunque un incendio parezca controlado, pueden permanecer puntos calientes con temperaturas elevadas. El viento puede mover ese calor y favorecer una nueva activación del fuego.

Las ráfagas también pueden trasladar partículas encendidas hacia otros sectores.

Cuando el incendio alcanza mayor intensidad, el viento puede modificar la dirección de las llamas y dificultar el trabajo de los equipos de emergencia. Por esta razón, el control de un incendio no solo depende de apagar las llamas visibles. También requiere monitorear zonas con altas temperaturas que pueden generar nuevos focos.

Incendios recientes en Quito

Durante el 2 de agosto de 2026, cuatro frentes de incendio mantuvieron en alerta a los equipos de emergencia de Quito. En Victoria de El Quinche, Bomberos atendió la reactivación de un foco del incendio forestal registrado durante la madrugada.

La institución informó que los fuertes vientos provocaron la propagación del fuego y mantuvo labores para controlar la emergencia.

En La Libertad, al sur de Quito, Bomberos atendió una quema y controló el incendio cerca de las 17:00 horas para evitar que el fuego avance.

En Itulcachi, en las estribaciones orientales de Quito, cerca del Antisana, los equipos realizaron labores de control y extinción. La institución informó que el incendio quedó controlado cerca de las 19:00 horas. También se controlaron incendios en La Cocha, parroquia La Merced, y en Tanda.

Causas y prevención

Las condiciones que aumentan el riesgo de incendios en Quito durante la temporada seca incluyen la falta de humedad, la vegetación seca, la radiación solar y los vientos.

El Municipio de Quito señala que el 99 % de los incendios forestales en Quito y en el país tienen origen en acciones humanas. Por eso, las autoridades piden evitar actividades que generen llamas o chispas en zonas rurales y con vegetación.

Cristopher Velasco explicó que en la cordillera también es importante considerar la dirección de los vientos para conocer cómo puede avanzar un incendio. Estos factores permiten mejorar la vigilancia y la respuesta ante emergencias.

Recomendaciones para evitar incendios forestales

El Cuerpo de Bomberos pide a la ciudadanía tomar medidas para reducir el riesgo durante esta época. Entre las principales recomendaciones están:

No arrojar colillas de cigarrillo en zonas boscosas.

No prender fogatas en áreas naturales.

Limpieza y despeje de hojas secas alrededor de viviendas y negocios.

No quemar basura ni hierba seca.

Evitar quemas de residuos agrícolas.

Apagar por completo cualquier fuego antes de retirarse del lugar.

Reportar columnas de humo o focos de incendio al ECU 911.

Controles durante la temporada seca

Desde el 3 de junio de 2026, la Agencia Metropolitana de Control (AMC) y el Cuerpo de Bomberos activaron patrullajes especiales para recorrer zonas urbano-forestales, laderas, quebradas y espacios con vegetación seca.

El operativo cuenta con tres unidades móviles diarias integradas por bomberos, agentes de control e instructores de la AMC. Los sectores con mayor incidencia incluyen los valles de Los Chillos y Tumbaco, además de la Administración Zonal Eloy Alfaro.

Sanciones por provocar incendios

Provocar un incendio forestal puede costar hasta 36 mil 150 dólares. La Ordenanza de Uso del Fuego 075 establece sanciones económicas según la gravedad de la infracción y su impacto en la vida, fauna y ambiente:

Infracciones leves: entre 482 a 1 mil 205 dólares.

Infracciones graves: entre 1 mil 446 a 2 mil 169 dólares.

Infracciones muy graves: entre 2 mil 410 a 36 mil 150 dólares.

Las quemas a cielo abierto tienen una multa específica por el riesgo que generan. El Cuerpo de Bomberos mantiene monitoreo para responder a emergencias utilizando herramientas como drones, cámaras térmicas e imágenes satelitales para identificar puntos críticos.