Incendio forestal en El Quinche complica a los bomberos la noche de este 2 de agosto

El incendio forestal en el nororiente de Quito ganó fuerza durante la noche, obligando a las autoridades a reforzar los operativos de control. Equipos aéreos y terrestres permanecen desplegados para evitar que las llamas alcancen nuevas áreas.

El fuego aumentó de intensidad

El incendio forestal registrado en El Quinche, en el nororiente de Quito, aumentó de intensidad la noche de este domingo 2 de agosto de 2026. Las llamas se extendieron entrada la noche y obligaron a reforzar las labores de control en el sector. El personal de combate de incendios forestales continúa desplegado en el sitio para contener el avance del fuego y reducir el riesgo de que alcance nuevas áreas.

Según los equipos de emergencia, las condiciones meteorológicas y la topografía del terreno han complicado las tareas de extinción. Pese a estas dificultades, los bomberos mantienen las operaciones para evitar una mayor propagación del incendio.

Monitoreo aéreo y apoyo de empresas locales

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos mantiene el monitoreo y la coordinación interinstitucional ante la reactivación del incendio forestal, registrado en el sector La Victoria, El Quinche. El Cuerpo de Bomberos de Quito continúa las labores de control y sofocación del fuego, y movilizó el helicóptero Argus 1 para la evaluación aérea del evento.

Las autoridades locales de Quito realizan, además, mediciones de calidad del aire para evaluar el impacto del humo en la población. Empresas locales apoyan las labores de extinción con tanqueros, mientras se ejecuta la apertura de líneas cortafuego.

El panorama nacional de incendios

Según el monitoreo de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), a nivel nacional se registran, al corte de las 20:00 del 2 de agosto de 2026, tres incendios forestales activos y dos incendios forestales controlados. La entidad señaló que mantiene el seguimiento permanente para proteger vidas, comunidades y la naturaleza.

Sobre los incendios en Quito