Avenida General Rumiñahui está inhabilitada por incendio forestal

Un incendio forestal se registra la tarde de este sábado 8 de agosto de 2026 en la intersección de la avenida Velasco Ibarra y la autopista General Rumiñahui, en el sector de El Trébol, ubicado en el centro sur de Quito.

Atención de la emergencia en Quito

Una densa y amplia columna de humo negro se levantó en el punto exacto donde inicia la vía que conecta a Quito con el Valle de los Chillos, siendo visible desde diversos sectores de la urbe.

Ante la alarma generada en la ciudadanía, personal especializado del Cuerpo de Bomberos de Quito acudió de inmediato a la zona para realizar las labores de combate y sofocación de las llamas.

El Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 informó que mantiene un monitoreo permanente del sector. Foto: Carolina Castillo, El Comercio

Gestión del tránsito y monitoreo

De forma simultánea, efectivos de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) se desplegaron en la zona para gestionar la movilidad vehicular.

Bomberos de Quito atienden la emergencia. Fotos: Carolina Castillo, El Comercio

A través de sus canales oficiales, la administración de la Autopista General Rumiñahui confirmó la presencia de los equipos de respuesta en el sentido Quito – Valle e instó a los conductores a transitar con extrema precaución.

Para aligerar la congestión provocada por el siniestro, la AMT habilitó un contraflujo vehicular en dirección al Valle de los Chillos.

🚨 #Actualización |



🔄 Al momento, mantenemos habilitado el contraflujo en la Autopista General Rumiñahui, sentido Quito – Valle, para facilitar la movilidad.



🚗⚠️ Conduce con precaución y respeta las indicaciones de nuestros agentes.#MuéveteInformado pic.twitter.com/jA9BKFRelT — AMTQuito (@AMT_Quito) August 8, 2026

Prevención ante las condiciones del verano

Por su parte, el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 informó que mantiene un monitoreo permanente del evento a través de sus cámaras de videovigilancia.

Esta emergencia coincide con las condiciones climáticas del verano capitalino, caracterizado por temperaturas elevadas, vientos fuertes e intensa radiación solar.

Ante este escenario, las autoridades locales reiteraron el llamado a la población dentro de la campaña institucional para evitar quemas agrícolas, no arrojar colillas de cigarrillo en áreas de vegetación y reportar inmediatamente cualquier columna de humo al sistema 9-1-1 con el propósito de proteger los espacios naturales de la ciudad.

🔥 #JuntosContraElFuego | Quito vive días de sol intenso, viento de verano y altas temperaturas.



☀️ Estas condiciones pueden aumentar el riesgo de incendios forestales y afectar nuestros espacios naturales.



🌿 Sigue estos consejos: evita las quemas, no arrojes colillas y… pic.twitter.com/fbxOBfnrNa — Bomberos Quito (@BomberosQuito) August 8, 2026

Incendio forestal en Quito; preguntas frecuentes

¿Dónde se originó el incendio forestal?

El siniestro comenzó la tarde de este sábado 8 de agosto de 2026 en la intersección de la avenida Velasco Ibarra y la autopista General Rumiñahui, en el sector de El Trébol, al centro sur de Quito.

¿Qué acciones realizan los Bomberos para controlar la emergencia?

Personal especializado del Cuerpo de Bomberos de Quito acudió al punto para combatir y sofocar las llamas, mientras el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 efectúa un monitoreo permanente mediante sus cámaras de videovigilancia.

¿Cómo gestiona la AMT el estado del tránsito vehicular?

Agentes de la AMT se desplegaron en el sector e implementaron un contraflujo vehicular en la autopista General Rumiñahui, en sentido Quito – Valle de los Chillos, para mitigar la congestión y agilizar la movilidad.

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