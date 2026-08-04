Bomberos Quito controla incendio forestal en El Quinche tras tres días de labores

El Cuerpo de Bomberos de Quito extinguió por completo el incendio forestal en La Victoria de El Quinche tras tres días de intensas labores y más de 60 hectáreas afectadas.

Labores de Bomberos para controlar el incendio forestal en Quito

Luego de tres días de arduas y continuas labores operativas, el incendio forestal desatado en el sector de La Victoria de El Quinche quedó totalmente extinguido, según informó de manera oficial el Cuerpo de Bomberos de Quito.

La emergencia demandó un amplio despliegue técnico y humano para frenar el avance de las llamas en esta zona rural del distrito metropolitano. Los efectivos ejecutaron de forma rigurosa las tareas de control, extinción y enfriamiento necesarias para dejar el terreno bajo condiciones de absoluta seguridad.

Desafíos operacionales y uso de tecnología

Las labores de contención del incendio forestal se vieron notablemente dificultadas debido a las complejas condiciones topográficas del terreno, las limitaciones en las vías de acceso y la presencia constante de fuertes vientos en la zona.

Ante este escenario adverso, la institución movilizó recursos logísticos especializados y vehículos contraincendios. Asimismo, se emplearon aeronaves no tripuladas para realizar un monitoreo permanente sobre el comportamiento del fuego, mientras que el helicóptero institucional ejecutó múltiples descargas de agua en los puntos más inaccesibles para el personal desplegado en tierra.

Afectación a la vegetación y recursos naturales

Como consecuencia directa de este incendio forestal, más de 60 hectáreas de cobertura vegetal sufrieron daños considerables.

🧑🏼‍🚒 #EmergenciasUIO | Después de varios días de trabajo, el incendio forestal registrado en el sector de La Victoria de El Quinche ha sido totalmente controlado.



🚒 Con un amplio despliegue operativo y técnico nuestro gran equipo forestal realizó labores de control, extinción y… pic.twitter.com/QNphAEFles — Bomberos Quito (@BomberosQuito) August 5, 2026

El Cuerpo de Bomberos de Quito detalló mediante un balance audiovisual que la magnitud del siniestro impactó significativamente los espacios naturales locales, evidenciando la vulnerabilidad de los ecosistemas ante eventos de gran escala en las parroquias nororientales del distrito capitalino.

Llamado a la conciencia y prevención ciudadana

Tras superar la emergencia, el Cuerpo de Bomberos de Quito enfatizó que los eventos de esta naturaleza no se originan de manera espontánea, sino que son el resultado de acciones humanas irresponsables, tales como las quemas agrícolas mal manejadas que fácilmente escapan de control.

Estas prácticas ponen en grave riesgo la vida de los habitantes, la infraestructura comunitaria y los bosques de la ciudad.

Las autoridades recordaron que la conservación ambiental es una tarea compartida e instaron a la ciudadanía a reportar cualquier columna de humo o quema sospechosa llamando de inmediato al sistema de emergencia 9-1-1.

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