Siniestro de tránsito en Pomasqui movilizó a Bomberos y dejó tres personas heridas

Dos menores de edad y un adulto fueron atendidos por equipos de emergencia después de un siniestro de tránsito ocurrido la mañana de este martes 4 de agosto de 2026, en el norte de Quito.

El incidente se registró en la avenida Manuel Córdova Galarza, a la altura del sector de Pomasqui. Hasta el lugar se desplazó personal del Cuerpo de Bomberos de Quito para brindar atención prehospitalaria a las tres personas afectadas.

Equipos de emergencia acudieron al sitio del siniestro de tránsito en Pomasqui

Ambulancias y paramédicos de los Bomberos participaron en la atención de las víctimas. Agentes de la Policía Nacional también llegaron al sector para colaborar durante la emergencia.

Las autoridades no han informado cuál es el estado de salud de los dos menores ni del adulto atendido.

🚒 #Ahora | Se registra un siniestro de tránsito en la Av. Manuel Córdova Galarza, sector de Pomasqui.



🚑 Nuestros paramédicos brindan atención prehospitalaria a dos menores y un adulto afectados.



🚧 La vía se encuentra parcialmente habilitada en ambos sentidos.



👉🏻 Por favor,… pic.twitter.com/dGOx0wwQE9 — Bomberos Quito (@BomberosQuito) August 4, 2026

Circulación parcial en la avenida Manuel Córdova Galarza

Mientras se desarrollaban las labores de emergencia, la vía permaneció parcialmente habilitada en ambos sentidos. Por esta razón, se recomendó a los conductores reducir la velocidad y transitar con precaución.

Las causas del siniestro tampoco se han dado a conocer.

Siniestro de tránsito en Pomasqui; preguntas frecuentes

❓¿Qué ocurrió en la avenida Manuel Córdova Galarza? Un siniestro de tránsito se registró la mañana de este martes 4 de agosto de 2026 en la avenida Manuel Córdova Galarza, a la altura de Pomasqui.

Dos menores de edad y un adulto resultaron afectados y recibieron atención prehospitalaria. ❓¿Cuántas personas fueron atendidas por los equipos de emergencia? El Cuerpo de Bomberos de Quito atendió a tres personas: dos menores de edad y un adulto.

Las autoridades no han informado cuál es su estado de salud. ❓¿Qué instituciones acudieron al lugar del siniestro? Ambulancias y paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Quito participaron en la atención de las víctimas.

Agentes de la Policía Nacional también llegaron al sector para colaborar durante la emergencia. ❓¿Cómo estuvo habilitada la vía durante la emergencia? La avenida Manuel Córdova Galarza permaneció parcialmente habilitada en ambos sentidos mientras se desarrollaban las labores de atención.

Las autoridades recomendaron a los conductores reducir la velocidad y circular con precaución. ❓¿Qué se sabe sobre las causas del siniestro? Hasta el momento, las autoridades no han informado qué provocó el incidente.

Tampoco se han difundido detalles sobre los vehículos involucrados ni sobre las circunstancias exactas del choque.

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