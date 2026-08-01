Siniestro deja fallecidos y otros dos cierran vías en Quito este sábado 1 de agosto

Un siniestro dejó dos fallecidos en el sur de Quito. Adicionalmente, otros dos siniestros de tránsito generaron cierres viales en distintos sectores de la ciudad durante la madrugada de este día.

El vuelco en Guamaní dejó dos fallecidos

Esta madrugada se atendió un siniestro de tránsito en el sector de Guamaní, sur de Quito. Un vehículo se volcó en el lugar. El equipo de emergencia brindó atención prehospitalaria a una persona afectada. Sin embargo, dos personas fallecieron a causa del incidente.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía: conducir con prudencia, respetar los límites de velocidad y evitar distracciones puede marcar la diferencia entre llegar a casa o no hacerlo.

Cierre de tres carriles en la av. Simón Bolívar

Por otro siniestro de tránsito, se registró un cierre en el sector El Troje, en la avenida Simón Bolívar. La afectación cubrió tres carriles en sentido sur-norte. Las autoridades recomendaron reducir la velocidad y conducir con precaución mientras se mantuvo la restricción. La vía fue habilitada hace 48 minutos después del cierre inicial, en el mismo sector.

Cierre en Calderón

Un tercer siniestro de tránsito generó un cierre total sobre la avenida Giovanni Calles, en el sector de Calderón, a la altura de Giovanni Calles y Progreso. La afectación se registró en sentido occidente-oriente. Al igual que en el caso anterior, las autoridades pidieron reducir la velocidad y conducir con precaución. La vía ya fue habilitada en el sector de Calderón, sobre la avenida Giovanni Calles.

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Los tres hechos, ocurridos en distintos puntos de la ciudad durante las últimas horas, mantuvieron activos los protocolos de atención de emergencia y generaron afectaciones temporales en la movilidad de varios sectores de Quito. Se recomienda a la ciudadanía manejar con cuidado y sin altas velocidades en la urbe.

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