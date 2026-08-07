Voraz incendio se registra en una bodega de plásticos en la vía a Daule

Un incendio estructural se registró la mañana de este viernes 7 de agosto de 2026 en una bodega de plásticos ubicada al interior del Parque California 2, en el kilómetro 12 de la vía a Daule.

Mediante el sistema de Videovigilancia, el ECU 911 observó que para las 11:27 la columna de humo se había dispersado. Al momento, no se reportan personas heridas ni fallecidas.

Detalles de la emergencia

Según información del ECU 911, se coordinó la atención del Cuerpo de Bombero de Guayaquil, Policía Ecuador, y la Autoridad de Tránsito y Movilidad de Guayaquil (ATM), instituciones que se encuentran en el lugar para atender la emergencia, que se da en lugar altamente comercial.

“Las unidades de primera respuesta se encuentran en sitio atendiendo esta emergencia”, informó el ECU 911 en un tuit. “Se mantiene el monitoreo y la coordinación de recursos para la atención de la misma”, añadió.

🔥 #Guayaquil | Desde #ECU911 se coordinó la atención con @BomberosGYE @PoliciaEcuador y @ATM_Transito para la alerta de un incendio estructural en una bodega de plásticos ubicada en el km 12 de la vía a Daule, sector Parque California 2.



🚒 Las unidades de primera respuesta se… pic.twitter.com/UENYo9NiIL — Coordinación Zonal 5 y 8 ECU 911 (@ecu911sambo) August 7, 2026

Al lugar llegaron 14 unidades de combate, 3 vehículos escalera, 3 camiones cisterna, 3 ambulancia, 3 vehículo de rescate y 2 vehículos para recarga de equipos de respiración autónoma (ERA).

Causas del incendio

El incendio de gran magnitud habría comenzado a las 09:00 de este viernes 7 de agosto de 2026, causando alarma entre trabajadores, comerciantes y conductores.

Hasta el momento no se han precisado las causas que originaron el fuego. Al momento, no se reportan personas heridas ni fallecidas.

En redes sociales varios usuarios compartieron videos y transmisiones de la emergencia, que se estima deje significativas pérdidas.

La Empresa Pública Municipal para la Gestión de Riesgos y Control de Seguridad de Guayaquil recomendó circular con precaución mientras se llevan a cabo labores de control y extinción del incendio.

Guayaquil, algunas unidades de bomberos se encuentran trabajando en el incendio en las bodegas del Parque California pic.twitter.com/z3VgHcYjCY — We News (@wenewsec) August 7, 2026

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