Siete incendios forestales están activos en Ecuador este martes 11 de agosto

Ecuador registra 1 675 eventos relacionados con incendios forestales desde el 1 de enero de 2026 hasta el 10 de agosto. De ese total, 1 660 corresponden a incendios forestales y 15 a incendios de interfaz. Los eventos se distribuyeron en 19 provincias, 98 cantones y 412 parroquias.

Los incendios han provocado la pérdida de 7 467,61 hectáreas de cobertura vegetal. Imbabura, Tungurahua, Azuay, Loja, Carchi, Pichincha, Cañar y Guayas concentran las mayores pérdidas. Julio registró el mayor número de incendios del año, con el 37,13% del total. Ese mes también concentró el mayor porcentaje de hectáreas de cobertura vegetal quemadas, con el 34,90%.

Siete incendios permanecen activos en Ecuador

La Secretaría de Gestión de Riesgos actualizó la situación el 11 de agosto de 2026. Con corte a las 08:30, la entidad reportó siete incendios forestales activos y cuatro controlados.

Los incendios activos se encuentran en diferentes sectores de siete cantones. En Pichincha, el fuego se mantiene en Calacalí. Carchi registra un incendio en Mira. En Loja, el reporte corresponde a Gonzanamá.

Imbabura concentra tres puntos activos. Uno se localiza en Cotacachi y dos corresponden al cantón Ibarra, específicamente en Aloburo y Yuracruz. El séptimo incendio activo se encuentra en Penipe, provincia de Chimborazo.

La información también señala cuatro incendios controlados. Estos casos corresponden a las provincias de Carchi, Cañar, Bolívar y Loja.

El informe nacional anterior, con corte a las 09:00 del 10 de agosto, registraba dos incendios forestales activos y ningún incendio controlado. La actualización del 11 de agosto refleja así un incremento en los eventos activos reportados.

Temperaturas elevadas aumentan el riesgo de propagación

El informe de situación también recoge las condiciones hidrometeorológicas que pueden favorecer la propagación de los incendios. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) emitió el boletín de aviso a corto plazo Nro. 46, con estatus de advertencia.

El aviso estuvo vigente desde las 09:00 del 10 de agosto hasta las 17:00 de ese mismo día. El INAMHI informó sobre un aumento de la temperatura durante las horas del día y altos índices de radiación ultravioleta en varias zonas del Ecuador. Estas condiciones incrementan el riesgo de propagación de incendios forestales.

En la región Litoral, el mayor riesgo se concentró en Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro. En la región Interandina, las provincias con mayor riesgo fueron Pichincha, Imbabura y Loja.

En la región Amazónica, el riesgo se ubicó principalmente en la zona este de Sucumbíos, Orellana, Pastaza y Morona Santiago.

El balance nacional también reporta afectaciones a personas y viviendas. Una persona falleció en la parroquia San José de Ancón, del cantón Santa Elena. Además, seis personas resultaron heridas.

El reporte contabiliza 66 personas afectadas y 22 familias afectadas. También registra 11 personas damnificadas y siete familias damnificadas. En cuanto a la infraestructura, 12 viviendas resultaron afectadas y cinco quedaron destruidas.

El SitRep No. 21 de Incendios Forestales comprende el período del 1 de enero de 2026 al 10 de agosto de 2026. El documento señala que el próximo informe se emitirá si se genera nueva actividad relevante.

Monitoreo De Incendios Forestales



Al corte de las 08:30 del 11 de agosto, se registran a nivel nacional:



🔴 7 incendios forestales activos.

🟠 4 incendios forestales controlados.



Mantenemos el monitoreo permanente y la coordinación con los equipos de respuesta. pic.twitter.com/nBW3OUFK95 — Riesgos Ecuador (@Riesgos_Ec) August 11, 2026

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