Conozca los cierres viales en la Ruta Viva desde el sábado 15 de agosto por rehabilitación

La Ruta Viva tendrá cierres viales parciales por un proceso de rehabilitación y mejora de la seguridad vial desde el sábado 15 de agosto de 2026, informó el Municipio de Quito. Los trabajos comenzarán a las 22:00 y se extenderán durante 120 días.

¿Cuáles serán los cierres viales parciales en la Ruta Viva desde el sábado 15 de agosto por rehabilitación?

La intervención estará a cargo de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (EPMMOP) y se ejecutará en ambos sentidos de circulación, de manera progresiva por tramos y carriles.

Según la planificación, no será necesario un cierre total de la Ruta Viva.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) implementará contraflujos durante las diferentes etapas para mantener la circulación vehicular.

¿Qué tramos de la Ruta Viva serán intervenidos?

La primera etapa de los trabajos se desarrollará entre el intercambiador Intervalles y la calle Jaime Salvador.

Una vez finalizada esta fase, la intervención continuará en otros dos sectores:

Calle Gaspar de Carvajal – calle de los Cipreses.

Calle de las Orquídeas – calle La Cerámica.

Durante la ejecución de las obras, los Agentes Civiles de Tránsito (ACT) estarán en los sectores intervenidos para gestionar la movilidad y habilitar contraflujos.

¿Qué vías alternas podrán utilizar los conductores?

Los conductores que necesiten movilizarse hacia el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre podrán utilizar como rutas alternativas:

Avenida Oswaldo Guayasamín.

Vía Collas.

La AMT recomienda planificar los desplazamientos con anticipación, respetar la señalización instalada en las zonas de trabajo y seguir las indicaciones de los Agentes Civiles de Tránsito.

La rehabilitación busca mejorar las condiciones de circulación y seguridad vial en una de las principales conexiones entre Quito y los valles.

Las conexiones de la Ruta Viva

La Ruta Viva es una autopista expresa que forma parte del anillo vial urbano de conexión entre la ciudad de Quito, Tumbaco, el Aeropuerto Internacional de Quito y Calderón.

Constituye un importante eje de acceso desde y hacia la zona nororiental del Distrito Metropolitano de Quito.

Además, favorece el desarrollo de los valles de Cumbayá y Tumbaco, Pifo, Puembo, Tababela, Yaruquí, El Quinche y demás zonas de influencia.

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