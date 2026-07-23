Cierre en la Ruta Viva en sentido Quito-Aeropuerto por siniestro de tránsito

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó este miércoles sobre un siniestro de tránsito registrado en la Ruta Viva, en el sector de Tumbaco. Este incidente obligó a implementar cierres parciales de la vía y desvíos para mantener la circulación vehicular.

Detalles del siniestro

El reporte oficial señala que la alerta se registró a las 09:33 horas. El siniestro de tránsito dejó una persona herida y causó daños materiales. Los equipos de respuesta ejecutaron un operativo de tránsito para atender la emergencia y reducir el impacto en la movilidad en la Ruta Viva.

El ECU 911 coordinó la atención de la emergencia

El ECU 911 señaló que el siniestro ocurrió en el sector de Lumbisí, sobre la Ruta Viva, en la intersección del kilómetro 2 y Guaranda.

Desde la sala operativa se coordinó el despacho de unidades de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y del Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) para atender la emergencia.

Las unidades de primera respuesta confirmaron que el incidente correspondió al volcamiento de un camión. Como consecuencia del percance vial, una persona resultó herida.

Cierres y desvíos en la Ruta Viva

La AMT indicó que el siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 2 de la Ruta Viva. Como parte de la atención a la emergencia, los agentes cerraron inicialmente dos carriles sobre esta vía. Posteriormente, la entidad actualizó la información e informó que el cierre se amplió a tres carriles en el sentido Quito – Aeropuerto.

Debido a esta medida, el personal de tránsito desvió toda la circulación vehicular por el paso lateral para permitir el trabajo de los equipos desplegados en el lugar. La coordinación de la emergencia quedó a cargo del equipo Alfa, mientras los agentes mantuvieron el control del tránsito y orientaron a los conductores que circulaban por este corredor vial.

Estado del herido y recomendaciones

La información difundida por la AMT señala que el siniestro provocó daños materiales y dejó una persona herida. Hasta el momento, la entidad no ha proporcionado detalles sobre la identidad del afectado ni sobre las circunstancias que ocasionaron el incidente.

Mientras avanzaban las labores de atención, los agentes mantuvieron el cierre de los carriles afectados y continuaron con los desvíos por el paso lateral en el sentido Quito – Valle. Más tarde, se confirmó que la restricción también se mantenía en el sentido Quito – Aeropuerto, con tres carriles cerrados.

La Agencia Metropolitana de Tránsito recomendó a los conductores circular con precaución por la zona intervenida y atender las indicaciones del personal desplegado en el lugar. Los desvíos buscan facilitar las labores de atención del siniestro y mantener el flujo vehicular mientras se controla la emergencia.

Actualización sobre el cierre vial

Hasta la última actualización difundida por la AMT, el cierre vial continuaba en la Ruta Viva, a la altura del kilómetro 2, con el tránsito redirigido por el paso lateral y los equipos de emergencia trabajando en el sitio. La entidad no informó, por el momento, el tiempo estimado para la reapertura total de los carriles afectados ni reportó novedades adicionales sobre el estado de la persona herida.

#CierreVialQuito | Por siniestro de tránsito.



📍 Sector: Tumbaco

🛣️ Dirección: Ruta Viva, km 2

🚫 Cierre: tres carriles sobre la Ruta Viva

🔀 Sentido: Quito-valle



⚠️ Conduce con precaución pic.twitter.com/wvPqYwoO8y — AMTQuito (@AMT_Quito) July 23, 2026

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