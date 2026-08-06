Obras de rehabilitación de la Ruta Viva en Quito inician este 15 de agosto

En Quito, a partir del próximo 15 de agosto de 2026, la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (EPMMOP) pondrá en marcha los trabajos destinados a la rehabilitación de la Ruta Viva en la ciudad de Quito.

Cronograma y tramos intervenidos en la rehabilitación de la Ruta Viva

El plan de obras para la rehabilitación de la Ruta Viva abarca un total de cinco sectores específicos distribuidos a lo largo de la vía.

Las labores iniciarán en el primer tramo comprendido entre la calle 2 de Agosto y la calle Jaime Salvador, en el sector de Tolagasi y Pachosalas; el segundo tramo abarcará Cochapamba, desde la calle Juan Ascaray hasta Los Arupos; el tercero se ubicará desde La Cerámica hasta el Escalón Tumbaco; el cuarto irá desde la avenida General Eloy Alfaro hasta el Escalón Lumbisí; y el quinto se desarrollará en las inmediaciones del Puente El Chiche.

Plazos de ejecución y metodología por calzadas

Las tareas operativas a cargo de las brigadas de la Gerencia de Obras Públicas se extenderán por un plazo total de 120 días, proyectando la conclusión de los frentes de trabajo hacia finales de año.

Para minimizar el impacto en la circulación vehicular, la ejecución de la rehabilitación de la Ruta Viva se programó de manera secuencial en cada sector: primero se intervendrá la calzada en el sentido Quito-Valles durante 12 días, y posteriormente la calzada contraria en un periodo de 13 días, manteniendo habilitado al menos un carril mientras se trabaja en dos.

Medidas de mitigación vehicular y coordinación con la AMT

Con el fin de ordenar el flujo vehicular durante la rehabilitación de la Ruta Viva, la EPMMOP implementará señalización informativa en la zona y mantendrá una coordinación permanente con la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

Este trabajo conjunto permitirá evaluar y aplicar cierres parciales y esquemas de contraflujo según el avance de las cuadrillas, por lo que las autoridades recomendaron a los ciudadanos conducir con precaución, respetar las señales operativas y anticipar sus tiempos de desplazamiento.

Impacto socioeconómico y renovación estructural de la vía

Además del despliegue técnico de maquinaria y asfalto, la rehabilitación de la Ruta Viva representa un alivio directo para la movilidad de quienes residen y laboran en los valles orientales.

La renovación de la carpeta asfáltica, sumada a la señalización horizontal, vertical y a los dispositivos de control de velocidad, busca reducir los tiempos de traslado, brindar mayor seguridad a la comunidad y consolidar una infraestructura vial óptima para el Distrito Metropolitano de Quito.