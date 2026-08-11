Fiscalía pide revocar inocencia de Jorge Yunda, exalcalde de Quito, en el caso Pruebas PCR

La Fiscalía General del Estado pidió este martes 11 de agosto de 2026 revocar el estado de inocencia de Jorge Yunda, exalcalde de Quito, y 13 personas más, en el caso Pruebas PCR, que investiga el supuesto delito de peculado.

El pedido de la Fiscalía para revocar el estado de inocencia de Jorge Yunda, exalcalde de Quito, en el caso Pruebas PCR

La Fiscalía General del Estado concluyó este 11 de agosto de 2026 su intervención en la audiencia de apelación de la sentencia que ratificó el estado de inocencia de Jorge Yunda y 13 personas procesadas por supuesto peculado en el caso denominado Pruebas PCR Quito.

Entre los procesados se encuentra Jorge Yunda Machado, exalcalde de Quito. La audiencia se desarrolla en la Corte Provincial de Justicia de Pichincha.

Fiscalía fundamentó su recurso de apelación

Durante la audiencia, la Fiscalía expuso los argumentos que sustentan el recurso de apelación presentado contra la decisión que ratificó la inocencia de los 14 procesados.

La diligencia fue instalada en la Corte Provincial de Pichincha y posteriormente suspendida hasta las 15:00. Tras el receso, la audiencia se reinstaló para que la Fiscalía continuara con la fundamentación de su recurso.

Al finalizar su intervención, la Fiscalía solicitó al Tribunal que revoque la decisión que ratificó el estado de inocencia de los 14 procesados y dicte una sentencia condenatoria.

La institución señaló que su pedido se fundamenta en los elementos probatorios presentados durante el juicio.

Ahora corresponde que la Sala de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha continúe con el trámite del recurso de apelación presentado dentro del caso.

Sentencia que ratificó la inocencia de los procesados

El 22 de septiembre de 2025, el tribunal de primer nivel conformado por José Jiménez, Lady Ávila y Dilza Muñoz ratificó por unanimidad la inocencia de Jorge Yunda y otras 13 personas procesadas. La causa se originó por la suscripción, en abril de 2020, de un contrato para la compra de 100 000 pruebas PCR para detección de COVID-19 por 4,2 millones de dólares.

Tras 469 días de suspensión para deliberación, los jueces concluyeron en su resolución oral que no existió afectación a la economía del Municipio de Quito, que las pruebas entregadas resultaron equivalentes a las contratadas y que no se distrajeron recursos públicos.

También señalaron que la Fiscalía no probó la existencia de dolo en el supuesto delito de peculado.

El tribunal de primer nivel exhortó a la Fiscalía a realizar investigaciones prolijas y a sustentar las acusaciones con testigos y pruebas suficientes.

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