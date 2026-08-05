¿Hasta cuándo estará vigente el Plan de Seguridad de Quito?

El Plan de Seguridad que se encuentra en marcha en Quito no tiene una fecha límite, afirmó la mañana de este 5 de agosto el ministro del Interior John Reimberg en entrevistas con medios locales.

Reimberg indicó que los cuatro mil miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas continuarán ejecutando operativos en varios puntos de la capital, específicamente en nueve distritos de la ciudad. “Van a estar el tiempo necesario. El mantenimiento es parte de la logística que mantiene Policía Nacional. Estarán en los lugares donde deben estar para poder atacar a estos grupos criminales”, expresó en una entrevista radial.

“Quieren meterse con Quito, quieren alterar la paz… las investigaciones están avanzando… “, agregó esta mañana el ministro en otra entrevista televisiva.

Primeros resultados del plan de seguridad

Durante las intervenciones del Plan de Protección de Quito, se incautó 100 kilos de marihuana en el sector de Malchinguí., mientras que ocho personas fueron capturadas por el presunto expendio de droga. Las investigaciones determinarían a qué grupo criminal pertenecerían.

Plan de Protección de Quito



100 KG DE MARIHUANA INCAUTADOS EN MALCHINGUÍ



El

Operativo fue ejecutado en el sector de Malchinguí que donde 100 KG de marihuana fueron que pretendían ser comercializados en Quito fueron incautados. Ocho personas fueron apresadas.



Los involucrados… pic.twitter.com/iMZEuSBdhH — John Reimberg (@JohnReimberg) August 5, 2026

Operativo durante el feriado

Reimberg afirmó que durante el feriado del Primer Grito de Independencia los refuerzos de seguridad continuarán en bares, discotecas y otros espacios de entretenimiento.

El ministro garantizó que se reforzará la presencia de policías y militares en estos sectores. Además, confirmó que existen investigaciones en curso sobre delitos cometidos mediante el uso de sustancias como la escopolamina.

Contexto sobre el Plan de Seguridad de Quito

El pasado lunes 3 de agosto de 2026, el presidente Daniel Noboa anunció la puesta en marcha del Plan de Protección de Quito. La estrategia contempla el despliegue adicional de 2 000 policías y 2 000 militares en distintos sectores de la capital.

Según informó la Presidencia, los operativos se realizarán en barrios, zonas comerciales, puntos de alta concurrencia y vías consideradas estratégicas. El boletín oficial no precisa durante cuánto tiempo permanecerá vigente el plan.

La presencia de los uniformados se reforzará principalmente entre las 04:00 y las 11:00, así como desde las 17:00 hasta las 02:00.

Plan de Seguridad de Quito: preguntas frecuentes

❓¿Hasta cuándo estará vigente el Plan de Seguridad de Quito?

No tiene una fecha límite establecida. El ministro del Interior, John Reimberg, señaló que los 2 000 policías y 2 000 militares adicionales permanecerán en Quito “el tiempo necesario” para combatir a los grupos criminales en nueve distritos de la capital.

❓¿Cuáles fueron los primeros resultados del Plan de Seguridad de Quito?

Se incautaron 100 kilos de marihuana y ocho personas fueron detenidas.

El operativo se ejecutó en el sector de Malchinguí, donde la droga presuntamente iba a ser comercializada en Quito. Las autoridades investigan a qué organización criminal pertenecerían los detenidos.

❓¿En qué horarios se reforzará la seguridad con el Plan de Seguridad de Quito?

De 04:00 a 11:00 y de 17:00 a 02:00. Según la Presidencia, el despliegue priorizará esos horarios en barrios, zonas comerciales, puntos de alta concurrencia y vías estratégicas para fortalecer la seguridad en la capital. ❓¿Habrá operativos especiales durante el feriado del Primer Grito de Independencia?

Sí, se reforzarán los controles en espacios de entretenimiento. John Reimberg informó que policías y militares mantendrán operativos en bares, discotecas y otros lugares de concentración de personas. Además, confirmó investigaciones por delitos cometidos mediante el uso de sustancias como la escopolamina.

❓¿Cuántos efectivos participan en el Plan de Protección de Quito?

Un total de 4 000 uniformados. El plan, anunciado por el presidente Daniel Noboa el 3 de agosto de 2026, contempla el despliegue adicional de 2 000 policías y 2 000 militares para reforzar la seguridad en distintos sectores de Quito.



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