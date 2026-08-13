Quito implementará código QR a motociclistas de ‘delivery’ para seguridad ciudadana con la creación del Registro Único Digital del Servicio de Delivery, tras la firma de un acuerdo entre el Municipio, la Cámara de Innovación y Tecnología Ecuatoriana (Citec) y plataformas de entrega a domicilio, este jueves 13 de agosto de 2026.

El código QR para motociclistas de ‘delivery’ en Quito

El Municipio de Quito, la Cámara de Innovación y Tecnología Ecuatoriana (Citec) y plataformas de entrega a domicilio implementarán un Registro Único Digital del Servicio de Delivery, una herramienta que permitirá identificar a los repartidores inscritos mediante un distintivo digital o código QR.

La iniciativa busca fortalecer las condiciones de seguridad, orden y control del espacio público y generar mayor confianza entre las personas que utilizan servicios de entrega a domicilio.

El acuerdo fue suscrito este jueves 13 de agosto de 2026 por el Municipio de Quito, Citec y representantes de las plataformas Rappi, inDrive, Uber y Volt Delivery. El documento contempla la posibilidad de que otras empresas se incorporen posteriormente.

¿Cómo funcionará el registro de repartidores?

El Registro Único Digital será voluntario, gratuito y completamente digital para los repartidores y las plataformas.

Las personas inscritas podrán acreditar su actividad mediante un distintivo digital que podrá ser verificado virtualmente en la vía pública. La verificación estará a cargo de los Agentes de Control de Tránsito de Quito.

El sistema también permitirá que los repartidores registren las plataformas en las que trabajan y hasta cinco vehículos utilizados para realizar las entregas, propios o alquilados.

La inscripción no impedirá que una persona trabaje simultáneamente para varias plataformas, modalidad conocida como multi-apping.

El QR permitirá identificar a los repartidores registrados

Para los usuarios de servicios de delivery, uno de los principales cambios será la posibilidad de reconocer a los repartidores que forman parte del registro mediante un código QR digital.

Durante la firma del acuerdo, el alcalde de Quito señaló que la herramienta permitirá a los ciudadanos conocer que la persona que realiza una entrega forma parte de un registro coordinado entre las empresas operadoras y la autoridad municipal.

El objetivo, según lo establecido en el acuerdo, es generar mayores condiciones de confianza y seguridad en torno a los servicios de entrega a domicilio y al uso del espacio público.

Registro tendrá una vigencia de 12 meses

El acuerdo tendrá una vigencia de 12 meses desde su suscripción, con posibilidad de prórroga.

Además de la identificación de repartidores, contempla mecanismos de cooperación entre las plataformas y el Municipio para fortalecer las acciones de prevención, orden y control.

Las partes también establecerán mesas de seguimiento y capacitación, que comenzarán a operar dentro de los primeros ocho días posteriores a la firma del acuerdo.

Información de repartidores estará protegida

El acuerdo contempla el intercambio confidencial de información entre las partes.

Esto incluye mapas de calor, que podrán utilizarse para apoyar acciones relacionadas con el orden, la seguridad vial y el control del espacio público.

La información recopilada estará sujeta a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y no será de acceso público general.

De esta manera, el registro busca combinar la identificación digital de los repartidores con mecanismos de cooperación entre el Municipio de Quito y las empresas que ofrecen servicios de entrega a domicilio.

Plataformas respaldan la iniciativa

Representantes de las empresas participantes destacaron el trabajo conjunto para implementar el registro. Pamela Vidal Álvarez, presidenta de Asuntos Corporativos de PedidosYa, señaló que la herramienta complementará los mecanismos de control que las plataformas ya aplican durante el proceso de registro y posteriormente a las entregas.

Israel Coronel, gerente general de Volt Delivery, indicó que los repartidores también han sido víctimas de la delincuencia.

Consideró que el proceso de organización y regulación puede contribuir a mejorar las condiciones para ejercer esta actividad.

Por su parte, Citec señaló que el registro puede implementarse de inmediato.

Además, aseguró que no requiere una ordenanza municipal ni una erogación financiera del Municipio, según lo expuesto durante la firma del acuerdo.

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