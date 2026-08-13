Giomara Lozada, esposa de Mauricio Núñez, será velada este jueves 13 de agosto en Quito

Giomara Lozada, esposa del músico Mauricio Núñez, recibirá el último adiós en Quito este jueves 13 de agosto de 2026. La familia realizará el velorio desde las 13:00 en el Salón Republicano de la Funeraria Casa Girón Sur. Sus familiares invitaron a sus seres queridos a acompañar este momento.

Lozada falleció de forma instantánea durante un siniestro de tránsito ocurrido la madrugada del miércoles 12 de agosto en la vía Santo Domingo-Quinindé, como te contamos en otra publicación de este medio. En ese momento viajaba junto con su esposo Mauricio Núñez y sus dos hijos menores de edad hacia Esmeraldas, en una camioneta rentada, con el propósito de disfrutar de la playa durante las vacaciones escolares.

Así será la despedida de Giomara Lozada

La familia de Giomara Lozada preparó dos actos para despedirla. El primero será el velorio, que comenzará a las 13:00 de este jueves 13 de agosto en el Salón Republicano de la Funeraria Casa Girón Sur, en Quito.

Para el viernes 14 de agosto está previsto un servicio religioso en la Capilla Casa Girón Sur, ubicada en las calles Otoya Ñan y Ñusta. La hora todavía está por confirmarse. Después de la ceremonia, los familiares trasladarán los restos de Lozada al Camposanto Monteolivo Sur, donde realizarán la inhumación.

Lozada era esposa del músico Mauricio Núñez, integrante del dúo Hermanos Núñez. También era madre de Elizabeth Núñez, vocalista de la agrupación Tierra Canela.

Elizabeth recibió la noticia mientras cumplía una gira por Europa. La cantante dedicó un mensaje a su madre y recordó el vínculo que mantenían. “Hoy con lágrimas en los ojos despido a mi mejor amiga, la persona que luchó con uñas y dientes por vernos siempre felices”, escribió.

Tierra Canela también expresó su solidaridad con su vocalista y con la familia Núñez Lozada tras conocer la muerte de Giomara.

La familia Núñez enfrenta las consecuencias del choque

El siniestro ocurrió mientras la familia se movilizaba hacia Esmeraldas. Giomara, Mauricio y sus dos hijos viajaban en una camioneta rentada. La familia había contratado a un tercero para conducir durante el trayecto y evitar el cansancio propio de un viaje de este tipo.

La familia aclaró que Mauricio Núñez no conducía el vehículo, pese a las especulaciones que circularon en redes sociales. Un tercero estaba al volante cuando ocurrió el choque.

Tras el siniestro, Mauricio Núñez llamó a su hermana Katy Núñez para pedir ayuda y comunicarle que su esposa había fallecido. Katy relató ese momento durante una rueda de prensa realizada la tarde del miércoles en un hotel de Quito.

Según su relato, Mauricio le dijo que necesitaban ayuda porque habían sufrido un siniestro y que Giomara había fallecido después de que otro vehículo los chocara.

Mauricio Núñez y sus dos hijos menores permanecen hospitalizados con pronóstico reservado. Los niños presentan varias fracturas y deberán someterse a operaciones. La familia tampoco descarta que Mauricio necesite una intervención quirúrgica.

Giomara Lozada, esposa de Mauricio Núñez, preguntas y respuestas

❓ ¿Cuándo y dónde será velada Giomara Lozada, esposa de Mauricio Núñez? El velorio será este jueves 13 de agosto de 2026, desde las 13:00, en el Salón Republicano de la Funeraria Casa Girón Sur, en Quito.

La familia de Giomara Lozada organizó este acto para que familiares y allegados puedan acompañarla en su despedida. ❓ ¿Cuándo se realizará el servicio religioso y dónde serán sepultados los restos de Giomara Lozada? El servicio religioso está previsto para el viernes 14 de agosto en la Capilla Casa Girón Sur. Después, sus restos serán trasladados al Camposanto Monteolivo Sur.

La hora de la ceremonia religiosa todavía no está confirmada. La familia realizará allí la inhumación. ❓ ¿Qué ocurrió con Giomara Lozada en el siniestro de tránsito en la vía Santo Domingo-Quinindé? Giomara Lozada falleció de forma instantánea en un siniestro ocurrido la madrugada del miércoles 12 de agosto de 2026.

Viajaba hacia Esmeraldas junto con su esposo Mauricio Núñez y sus dos hijos menores en una camioneta rentada. La familia había contratado a un tercero para conducir. ❓ ¿Cuál es el estado de salud de Mauricio Núñez y sus dos hijos tras el siniestro? Mauricio Núñez y sus dos hijos permanecen hospitalizados con pronóstico reservado.

Los niños presentan varias fracturas y deberán someterse a operaciones. La familia tampoco descarta que Mauricio Núñez necesite una intervención quirúrgica. ❓ ¿Quién conducía la camioneta en la que viajaban Giomara Lozada y Mauricio Núñez? Un tercero conducía la camioneta cuando ocurrió el siniestro; Mauricio Núñez no estaba al volante.

La familia aclaró este punto después de que circularan especulaciones en redes sociales. Tras el choque, Mauricio llamó a su hermana Katy Núñez para pedir ayuda y comunicarle la muerte de Giomara.

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