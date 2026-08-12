Así fue el siniestro en la vía a Quinindé en el que falleció la esposa de Mauricio Núñez

Un siniestro de tránsito registrado durante la madrugada de este miércoles 12 de agosto de 2026 dejó cuatro personas fallecidas y cuatro heridas en la vía Quinindé, en Santo Domingo. El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 24 de esta carretera.

El ECU 911 Santo Domingo recibió la alerta a las 03:10 a través de la Línea Única para Emergencias 9-1-1. El reporte informó sobre un siniestro de tránsito con personas afectadas. Desde la Sala Operativa de Santo Domingo, los equipos coordinaron de inmediato el envío de recursos para atender la emergencia. Uno de los vehículos implicados era el de uno de los Hermanos Núñez.

Un choque frontal dejó ocho personas afectadas

La información preliminar de las instituciones que atendieron el caso señala que el siniestro ocurrió por un choque frontal entre una camioneta y un automóvil. El impacto provocó la muerte de cuatro personas y dejó otras cuatro heridas, entre ellas está la esposa de Mauricio Núñez, uno de los Hermanos Núñez, como te contamos en otra publicación de este medio.

Unidades del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo y de la Policía Nacional llegaron al sitio para atender la emergencia. Los equipos realizaron las labores de rescate y extracción de las personas afectadas.

Los organismos de respuesta también coordinaron el traslado de los heridos hacia establecimientos de salud para que recibieran atención médica.

La emergencia movilizó a las instituciones de primera respuesta durante la madrugada. El ECU 911 gestionó el despacho de los recursos desde su Sala Operativa de Santo Domingo después de recibir la llamada de auxilio.

De acuerdo con la información adicional proporcionada sobre el accidente, el siniestro involucraría al integrante de los Hermanos Núñez, Mauricio Núñez, y a integrantes de su familia. Entre las personas fallecidas consta su esposa, Giomara Lozada Ortega.

Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial que permita establecer la identificación de las cuatro víctimas mortales. Por ello, esa información permanece como un dato no confirmado oficialmente.

ECU 911 pide precaución a los conductores

Tras la emergencia, el ECU 911 recordó a los conductores la importancia de extremar las medidas de precaución al circular por este tramo de la vía Quinindé.

La institución recomendó respetar los límites de velocidad y mantener la atención permanente en la carretera. También pidió a quienes se movilizan por la zona cumplir las normas de tránsito.

El accidente ocurrió durante la madrugada, cuando una camioneta y un automóvil chocaron frontalmente en el kilómetro 24. El hecho dejó un balance preliminar de cuatro personas fallecidas y cuatro heridas.

La atención involucró a personal del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo y de la Policía Nacional. Los organismos ejecutaron las tareas de rescate, extracción y asistencia de los afectados, además de coordinar el traslado de los heridos a establecimientos de salud. De lo que se conoce, el estado de salud del cantante y sus hijos es reservado.

El ECU 911 mantiene el llamado a los conductores para que circulen con precaución, respeten las señales y límites establecidos y permanezcan atentos a las condiciones de la vía.

Siniestro de tránsito en el que falleció la esposa de Mauricio Núñez, preguntas y respuestas

❓ ¿Dónde ocurrió el siniestro de tránsito en el que falleció la esposa de Mauricio Núñez? El siniestro ocurrió en el kilómetro 24 de la vía Quinindé, en Santo Domingo, durante la madrugada del 12 de agosto de 2026.

El ECU 911 recibió la alerta a las 03:10 y coordinó el envío de equipos de emergencia desde su Sala Operativa de Santo Domingo. ❓ ¿Cómo ocurrió el siniestro en la vía a Quinindé? Una camioneta y un automóvil chocaron frontalmente, según la información preliminar de las instituciones que atendieron la emergencia.

El impacto dejó ocho personas afectadas: cuatro fallecieron y otras cuatro resultaron heridas. Bomberos y Policía acudieron al sitio para realizar labores de rescate, extracción y asistencia. ❓ ¿Cuántas personas murieron y cuántas resultaron heridas en el siniestro? El balance preliminar registra cuatro personas fallecidas y cuatro heridas.

Los organismos de emergencia trasladaron a los heridos a establecimientos de salud. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente la identidad de las cuatro víctimas mortales. ❓ ¿Qué relación tiene Mauricio Núñez con el siniestro vial? El siniestro involucró al integrante de los Hermanos Núñez y a integrantes de su familia, según la información adicional conocida sobre el caso.

Entre las personas fallecidas consta Giomara Lozada Ortega, esposa de Mauricio Núñez y madre de la vocalista de Tierra Canela, Elizabeth Núñez. ❓ ¿Qué se conoce sobre el estado de salud de Mauricio Núñez y sus hijos? El estado de salud del cantante y sus hijos es reservado, de acuerdo con la información disponible sobre el accidente.

Los organismos de emergencia trasladaron a los heridos a establecimientos de salud para recibir atención médica. El ECU 911 pidió a los conductores extremar las precauciones, respetar los límites de velocidad y mantener la atención en la carretera.

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