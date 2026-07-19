Un video que circula en redes sociales aporta un nuevo elemento al trágico siniestro de tránsito registrado la noche del viernes 17 de julio de 2026 en el sector de El Condado, en el norte de Quito.

Tres fallecidos y ocho heridos tras la caída del vehículo en el siniestro de tránsito en El Condado

El siniestro de tránsito en El Condado ocurrió la noche del viernes 17 de julio, a la altura de la avenida Mariscal Sucre y Catón Cárdenas, en el sector de El Condado, cerca de una gasolinera.

🔄 #Actualización | Continuamos atendiendo el siniestro de tránsito registrado en la av. Mariscal Sucre y Catón Cárdenas, norte de Quito.



🖤 Lamentablemente, se registra tres personas fallecidas y ocho heridas que recibieron atención prehospitalaria y fueron trasladadas a casas… https://t.co/5gopMGGIzj pic.twitter.com/YRcoqRqwGM — Bomberos Quito (@BomberosQuito) July 18, 2026

A las 21:06, el Sistema Integrado de Seguridad ECU-911 recibió la alerta y coordinó la atención de la emergencia con la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y el Cuerpo de Bomberos Quito.

Los equipos de rescate confirmaron la muerte de tres personas y atendieron a ocho heridos.

Los paramédicos estabilizaron a las víctimas en el lugar antes de trasladarlas a distintas casas de salud de la capital.

Video captó el instante previo al siniestro de tránsito que dejó tres muertos en El Condado

La tragedia ocurrió en cuestión de segundos. Las imágenes que comenzaron a difundirse en redes sociales registran el paso de un SUV blanco por la calle Marcelo Rivadeneira, muy cerca del sitio donde ocurrió el falta siniestro.

Cuando el automóvil se acerca a una esquina, en la grabación se escucha un sonido que, según se aprecia, correspondería a un intento de frenado. Instantes después se oye un fuerte estruendo.

Aunque el video no registra el momento exacto del impacto, sí muestra los segundos previos al hecho que terminó con el vehículo precipitado desde una vía superior hacia la avenida Mariscal Sucre.

Las causas del accidente aún están bajo investigación

Hasta el momento, las autoridades no han informado qué provocó el siniestro ni cómo el vehículo terminó fuera de la vía. Testigos relataron que varias personas quedaron atrapadas dentro del automotor tras la caída, lo que obligó a una compleja operación de rescate.

El siniestro también ocasionó el cierre de la circulación en la avenida Mariscal Sucre, en sentido sur-norte, mientras los organismos de emergencia atendían la escena y retiraban el vehículo.

Las víctimas viajaban en un solo auto

Según informó el Cuerpo de Bomberos de Quito, las 11 personas involucradas en el siniestro viajaban en un mismo vehículo. La emergencia dejó un saldo de tres personas fallecidas y ocho heridas, dos de ellas con lesiones de gravedad.

Un siniestro de tránsito en Quito se produce cada dos horas

Las emergencias por siniestros de tránsito en Quito forman parte de la rutina diaria. Los registros oficiales muestran una frecuencia que permite dimensionar la magnitud del problema y el reto que enfrenta la seguridad vial en el Distrito Metropolitano.

Los indicadores de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) señalan que en Quito ocurre un siniestro de tránsito cada 2 horas con 21 minutos. Además, una persona fallece por un siniestro de tránsito cada 32 horas con 53 minutos. Entre enero y mayo de 2026, la AMT registró:

1 573 siniestros de tránsito

948 personas lesionadas

100 personas fallecidas

Perfil de las víctimas

Las estadísticas de Quito Data Vial muestran que el perfil de las víctimas mantiene una tendencia preocupante.

El 80 % de las personas fallecidas corresponde a hombres, y el grupo entre 20 y 29 años concentra la mayor cantidad de muertes.

Las motocicletas representan el 42 % de los actores involucrados en siniestros fatales, seguidas por los peatones con el 29 % y los automóviles con el 17 %.

Causas de los siniestros viales en Quito

Andrés Castillo, decano de la Facultad de Ingenierías Aplicadas y Desarrollo Industrial la UIDE, atribuye el incremento de los siniestros al crecimiento del parque automotor y de la población. Identifica varios factores que influyen en la siniestralidad, entre ellos:

Exceso de velocidad

Conducción bajo efectos de alcohol o drogas

No uso del cinturón de seguridad y del casco

Distracciones al volante

Deficiencias en la infraestructura vial

Pérdida de la educación vial

Para el especialista, la aplicación de sanciones forma parte fundamental de la prevención. También considera necesaria la modernización de la infraestructura vial mediante mejor señalización, herramientas tecnológicas y sistemas de información para los conductores.

La velocidad como factor de riesgo

El Municipio de Quito sostiene que el exceso de velocidad constituye el principal factor de riesgo asociado a las muertes en las vías.

Desde enero de 2026, la AMT ejecutó más de 263 operativos educativos sobre velocidad. Durante esos controles, detectó vehículos livianos que circulaban hasta a 183 kilómetros por hora en vías perimetrales y vehículos pesados hasta a 142 kilómetros por hora.

En Quito hay siniestros de tránsito cada dos horas

Las preguntas frecuentes sobre el siniestro de tránsito en El Condado, en Quito