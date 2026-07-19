Ecuador reporta tres siniestros de tránsito en menos de dos horas este domingo

Ecuador reportó tres siniestros de tránsito este domingo con varios heridos y una víctima mortal.

Ecuador registró tres siniestros de tránsito durante la mañana de este domingo 19 de julio de 2026 en las provincias de Pichincha, Chimborazo y Azuay. Los hechos dejaron una persona fallecida y al menos dos personas heridas, según la información del Servicio Integrado de Seguridad ECU911.

Bus y tráiler colisionan en la vía Alóag-Santo Domingo

El primer siniestro de tránsito ocurrió a las 07:56 en el sector de Alóag, en la vía Alóag-Santo Domingo. El ECU911 recibió la alerta y coordinó la atención con la Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos de Machachi, el Ministerio de Salud Pública, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y la empresa Opevial.

Unidades de primera respuesta reportaron una colisión entre un bus y un tráiler, con personas heridas. Los organismos de socorro permanecen a la espera de más información de las unidades en el sitio para establecer el número exacto de heridos.

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En Guamote, provincia de Chimborazo, el ECU911 coordinó otra emergencia con la Policía Nacional, el Ministerio de Salud Pública y el Cuerpo de Bomberos. A las 07:12 llegó. la alerta de un siniestro en la Panamericana y la avenida Macas, sector de la gasolinera Giralda.

Las instituciones de primera respuesta reportaron una persona herida en este hecho. Personal médico trasladó a la víctima a una casa de salud para recibir atención.

Atropello de un ciclista y choque de un automóvil dejan una muerte en Cuenca

El tercer siniestro ocurrió en Cuenca a las 06:36, en la vía Girón-Pasaje, kilómetro 14, sector de la gasolinera de Cumbe. El Cuerpo de Bomberos de Cuenca y la Comisión de Tránsito del Ecuador acudieron al lugar para atender este grave accidente de tránsito.

Las instituciones indicaron que un ciclista fue atropellado por un auto, que luego se estrelló. Personal de auxilio trasladó a una persona herida a una casa de salud. Otra persona falleció en este siniestro.

Los tres hechos se concentraron en un lapso de menos de dos horas, entre las 06:36 y las 07:56 de este domingo, en tres provincias distintas del país.

Los siniestros de tránsito en Ecuador