Ecuador reporta tres siniestros de tránsito en menos de dos horas este domingo

Ecuador registró tres siniestros de tránsito durante la mañana de este domingo 19 de julio de 2026 en las provincias de Pichincha, Chimborazo y Azuay. Los hechos dejaron una persona fallecida y al menos dos personas heridas, según la información del Servicio Integrado de Seguridad ECU911.

Bus y tráiler colisionan en la vía Alóag-Santo Domingo

El primer siniestro de tránsito ocurrió a las 07:56 en el sector de Alóag, en la vía Alóag-Santo Domingo. El ECU911 recibió la alerta y coordinó la atención con la Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos de Machachi, el Ministerio de Salud Pública, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y la empresa Opevial.

Unidades de primera respuesta reportaron una colisión entre un bus y un tráiler, con personas heridas. Los organismos de socorro permanecen a la espera de más información de las unidades en el sitio para establecer el número exacto de heridos.

En Guamote, provincia de Chimborazo, el ECU911 coordinó otra emergencia con la Policía Nacional, el Ministerio de Salud Pública y el Cuerpo de Bomberos. A las 07:12 llegó. la alerta de un siniestro en la Panamericana y la avenida Macas, sector de la gasolinera Giralda.

Las instituciones de primera respuesta reportaron una persona herida en este hecho. Personal médico trasladó a la víctima a una casa de salud para recibir atención.

📍 #Guamote | Desde el @ECU911_ se coordinó la atención de un siniestro de tránsito con @PoliciaEcuador, @Salud_Ec y el Cuerpo de Bomberos, tras recibir una alerta a través de la #LíneaÚnicaParaEmergencias 9-1-1 este 19 de julio, a las 07:12, en la Panamericana y av. Macas,… pic.twitter.com/BXuZh1nvgj — Coordinación Zonal 3 ECU 911 Ambato (@ECU911Ambato) July 19, 2026

Atropello de un ciclista y choque de un automóvil dejan una muerte en Cuenca

El tercer siniestro ocurrió en Cuenca a las 06:36, en la vía Girón-Pasaje, kilómetro 14, sector de la gasolinera de Cumbe. El Cuerpo de Bomberos de Cuenca y la Comisión de Tránsito del Ecuador acudieron al lugar para atender este grave accidente de tránsito.

📍#Cuenca | 06:36 | 🚨 Tras una alerta a la #LíneaÚnicaParaEmergencias 9-1-1, #ECU911 coordinó la asistencia de las unidades de primera respuesta @Bomberos_Cuenca y @CTEcuador para prestar ayuda ante un siniestro de tránsito en la vía Girón – Pasaje, km 14, sector bomba de… pic.twitter.com/rI4FflmzZD — Coordinación Zonal 6 ECU 911 Austro (@ECU911Austro) July 19, 2026

Las instituciones indicaron que un ciclista fue atropellado por un auto, que luego se estrelló. Personal de auxilio trasladó a una persona herida a una casa de salud. Otra persona falleció en este siniestro.

Los tres hechos se concentraron en un lapso de menos de dos horas, entre las 06:36 y las 07:56 de este domingo, en tres provincias distintas del país.

Los siniestros de tránsito en Ecuador