Grave siniestro de tránsito deja tres muertos y ocho heridos en el norte de Quito

Un siniestro de tránsito registrado en la avenida Mariscal Sucre y Catón Cárdenas, en el norte de Quito, deja como saldo tres personas fallecidas y ocho heridas. El hecho ocurrió la noche del viernes 17 de julio de 2026 en la avenida Occidental.

El rescate de las víctimas en el siniestro de tránsito en Quito

A las 21:06 del viernes 17 de julio, el Sistema Integrado de Seguridad ECU-911 recibió una alerta sobre el siniestro en la avenida Antonio José de Sucre y Catón Cárdenas. Desde la sala operativa del organismo se coordinó inmediatamente con la Agencia Metropolitana de Tránsito y el Cuerpo de Bomberos Quito para la atención de la emergencia.

El accidente de tránsito ocurrió a la altura del sector El Condado, cerca de la gasolinera del lugar.

Personal del Cuerpo de Bomberos Quito confirmó en el sitio la existencia de ocho personas heridas y tres fallecidas a consecuencia del accidente de tránsito. Los equipos de paramédicos brindaron atención prehospitalaria a los heridos en el lugar y los trasladaron hacia distintas casas de salud de la capital.

🔄 #Actualización | Continuamos atendiendo el siniestro de tránsito registrado en la av. Mariscal Sucre y Catón Cárdenas, norte de Quito.



🖤 Lamentablemente, se registra tres personas fallecidas y ocho heridas que recibieron atención prehospitalaria y fueron trasladadas a casas… https://t.co/5gopMGGIzj pic.twitter.com/YRcoqRqwGM — Bomberos Quito (@BomberosQuito) July 18, 2026

Los organismos de socorro estuvieron en el sitio durante varias horas, mientras se realizaba la extracción de los cuerpos y el rescate de las personas con vida, informaron el ECU-911 y los Bomberos en sus redes sociales.

En videos de las redes sociales, las personas comentaron que en el carro iban las 11 personas, pero esa información no ha sido confirmada por las autoridades.

Cierre vial afectó la circulación en el norte de Quito

El siniestro provocó el cierre vial en la avenida Antonio José de Sucre, en sentido sur-norte, en el norte de Quito, informó la Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito.

Hasta el momento no se conoce cómo ocurrió el siniestro de tránsito en el norte de Quito y tampoco cuáles son las causas. Las personas que presenciaron el accidente comentaron que las personas quedaron atrapadas dentro del carro.

En Quito se producen siniestros de tránsito cada dos horas y 21 minutos, según una nota de este medio publicada el 11 de julio de 2026. Además, cada 32 horas se produce una muerte por un accidente de tránsito.

Los siniestros de tránsito en Quito no se detienen