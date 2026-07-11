Cada dos horas hay un siniestro de tránsito en Quito, pero este es el tiempo entre cada muerte

Las emergencias por siniestros de tránsito en Quito forman parte de la rutina diaria. Los registros oficiales muestran una frecuencia que permite dimensionar la magnitud del problema y el reto que enfrenta la seguridad vial en el Distrito Metropolitano.
Los indicadores de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) señalan que en Quito ocurre un siniestro de tránsito cada 2 horas con 21 minutos. Además, una persona fallece por un siniestro de tránsito cada 32 horas con 53 minutos. Entre enero y mayo de 2026, la AMT registró:
Las estadísticas de Quito Data Vial muestran que el perfil de las víctimas mantiene una tendencia preocupante.
El 80 % de las personas fallecidas corresponde a hombres, y el grupo entre 20 y 29 años concentra la mayor cantidad de muertes.
Las motocicletas representan el 42 % de los actores involucrados en siniestros fatales, seguidas por los peatones con el 29 % y los automóviles con el 17 %.
El experto en movilidad Andrés Castillo atribuye el incremento de los siniestros al crecimiento del parque automotor y de la población. Identifica varios factores que influyen en la siniestralidad, entre ellos:
Para el especialista, la aplicación de sanciones forma parte fundamental de la prevención. También considera necesaria la modernización de la infraestructura vial mediante mejor señalización, herramientas tecnológicas y sistemas de información para los conductores.
El Municipio de Quito sostiene que el exceso de velocidad constituye el principal factor de riesgo asociado a las muertes en las vías.
Desde enero de 2026, la AMT ejecutó más de 263 operativos educativos sobre velocidad. Durante esos controles, detectó vehículos livianos que circulaban hasta a 183 kilómetros por hora en vías perimetrales y vehículos pesados hasta a 142 kilómetros por hora.
En las vías urbanas con límites de 40 y 50 kilómetros por hora, la entidad registró una velocidad promedio de 64 kilómetros por hora en vehículos livianos y motocicletas.
Los reportes operativos también reflejan que los siniestros forman parte de la actividad cotidiana. Por ejemplo, el 9 de junio de 2026, la AMT atendió 11 siniestros entre las 00:00 y las 11:00, dejando cuatro personas heridas y nueve casos con daños materiales. Las causas probables incluyeron condiciones climáticas, calzada mojada y velocidad.
En Quito ocurre un siniestro de tránsito cada 2 horas y 21 minutos, según los indicadores de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).
Entre enero y mayo de 2026, la AMT registró 1 573 siniestros de tránsito, con 948 personas lesionadas y 100 fallecidas. Además, las estadísticas muestran que una persona pierde la vida por esta causa cada 32 horas y 53 minutos en el Distrito Metropolitano.
Los hombres jóvenes y los motociclistas concentran la mayor parte de las víctimas fatales.
Quito Data Vial señala que el 80 % de las personas fallecidas son hombres y que el grupo de 20 a 29 años registra la mayor cantidad de muertes. En cuanto a los actores involucrados, las motocicletas representan el 42 % de los siniestros fatales, seguidas por los peatones (29 %) y los automóviles (17 %).
El exceso de velocidad figura como el principal factor de riesgo, junto con otras conductas y condiciones que incrementan la probabilidad de un siniestro.
El experto en movilidad Andrés Castillo identifica como factores el exceso de velocidad, conducir bajo efectos de alcohol o drogas, no usar cinturón de seguridad o casco, las distracciones al volante, deficiencias en la infraestructura vial y la pérdida de la educación vial. El Municipio de Quito también señala que la velocidad excesiva constituye el principal factor asociado a las muertes en las vías.
La Agencia Metropolitana de Tránsito desarrolla operativos educativos y controles de velocidad para prevenir accidentes.
Desde enero de 2026, la AMT realizó más de 263 operativos educativos sobre velocidad. Durante esos controles detectó vehículos livianos que circulaban hasta 183 km/h en vías perimetrales y vehículos pesados hasta 142 km/h. Además, en vías urbanas con límites de 40 y 50 km/h registró velocidades promedio de 64 km/h en vehículos livianos y motocicletas.
Los registros muestran que los siniestros de tránsito ocurren de forma constante y responden a una combinación de factores humanos y ambientales.
El 9 de junio de 2026, la AMT atendió 11 siniestros de tránsito entre las 00:00 y las 11:00. El balance dejó cuatro personas heridas y nueve incidentes con daños materiales. Según la entidad, las causas probables incluyeron condiciones climáticas, calzada mojada y exceso de velocidad.