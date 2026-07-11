Cada dos horas hay un siniestro de tránsito en Quito, pero este es el tiempo entre cada muerte

Las emergencias por siniestros de tránsito en Quito forman parte de la rutina diaria. Los registros oficiales muestran una frecuencia que permite dimensionar la magnitud del problema y el reto que enfrenta la seguridad vial en el Distrito Metropolitano.

¿Cada cuánto tiempo ocurre un siniestro de tránsito en Quito?

Los indicadores de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) señalan que en Quito ocurre un siniestro de tránsito cada 2 horas con 21 minutos. Además, una persona fallece por un siniestro de tránsito cada 32 horas con 53 minutos. Entre enero y mayo de 2026, la AMT registró:

1 573 siniestros de tránsito.

948 personas lesionadas.

100 personas fallecidas.

Perfil de las víctimas

Las estadísticas de Quito Data Vial muestran que el perfil de las víctimas mantiene una tendencia preocupante.

El 80 % de las personas fallecidas corresponde a hombres, y el grupo entre 20 y 29 años concentra la mayor cantidad de muertes.

Las motocicletas representan el 42 % de los actores involucrados en siniestros fatales, seguidas por los peatones con el 29 % y los automóviles con el 17 %.

Causas de los siniestros viales en Quito

El experto en movilidad Andrés Castillo atribuye el incremento de los siniestros al crecimiento del parque automotor y de la población. Identifica varios factores que influyen en la siniestralidad, entre ellos:

Exceso de velocidad.

Conducción bajo efectos de alcohol o drogas.

No uso del cinturón de seguridad y del casco.

Distracciones al volante.

Deficiencias en la infraestructura vial.

Pérdida de la educación vial.

Para el especialista, la aplicación de sanciones forma parte fundamental de la prevención. También considera necesaria la modernización de la infraestructura vial mediante mejor señalización, herramientas tecnológicas y sistemas de información para los conductores.

La velocidad como factor de riesgo

El Municipio de Quito sostiene que el exceso de velocidad constituye el principal factor de riesgo asociado a las muertes en las vías.

Desde enero de 2026, la AMT ejecutó más de 263 operativos educativos sobre velocidad. Durante esos controles, detectó vehículos livianos que circulaban hasta a 183 kilómetros por hora en vías perimetrales y vehículos pesados hasta a 142 kilómetros por hora.

Estadísticas recientes sobre siniestros

En las vías urbanas con límites de 40 y 50 kilómetros por hora, la entidad registró una velocidad promedio de 64 kilómetros por hora en vehículos livianos y motocicletas.

Los reportes operativos también reflejan que los siniestros forman parte de la actividad cotidiana. Por ejemplo, el 9 de junio de 2026, la AMT atendió 11 siniestros entre las 00:00 y las 11:00, dejando cuatro personas heridas y nueve casos con daños materiales. Las causas probables incluyeron condiciones climáticas, calzada mojada y velocidad.

Siniestros de tránsito en Quito; preguntas frecuentes sobre el tema