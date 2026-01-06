Quito por primera vez restringe circulación en sus vías para prevenir siniestros de tránsito desde 2026

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

El 30 de octubre de 2025, un siniestro de tránsito alteró la rutina de Quito. Un camión de carga perdió el control en la Ruta Viva, a la altura del sector Intervalles, tras la cristalización de los frenos, e impactó contra seis vehículos. El choque dejó tres personas fallecidas y cuatro heridas. Además, la explosión de un carro de gas agravó el hecho y obligó al cierre total de uno de los corredores viales más importantes de la ciudad durante varias horas, lo que provocó una fuerte congestión en distintos puntos de la capital.

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A partir de ese hecho, el Municipio de Quito empezó a trabajar en un plan para reducir el riesgo de siniestros de tránsito asociados al transporte pesado. Como resultado, por primera vez la ciudad aplicó una restricción específica a los camiones para prevenir siniestros de tránsito en dos vías de alta velocidad: la Ruta Viva y la avenida Simón Bolívar. La medida rige desde el 1 de enero de 2026.

Por qué Quito restringe la circulación de transporte pesado en la Ruta Viva y Simón Bolívar

Los registros municipales muestran que el 3% de los siniestros de tránsito en Quito involucran transporte pesado. Ese porcentaje resulta bajo frente al total de hechos viales. No obstante, el análisis técnico se enfocó en la gravedad de las consecuencias cuando un camión participa en un choque.

El peso, el tamaño y la inercia de estos vehículos incrementan la fuerza del impacto, sobre todo en vías rápidas y con pendientes prolongadas, lo que eleva el riesgo de lesiones graves y fallecimientos. Por ese motivo, la política pública prioriza reducir la severidad del daño, más que disminuir únicamente la frecuencia de los siniestros.

Ruta Viva y avenida Simón Bolívar, corredores con condiciones de riesgo similares

La Ruta Viva y la avenida Simón Bolívar concentran tránsito de alta velocidad, flujos mixtos de vehículos livianos y pesados y una fuerte demanda en horas pico.

En esos tramos, la combinación de congestión, descensos prolongados y transporte pesado incrementa el riesgo de choques múltiples.

El Municipio identificó que separar el tránsito liviano del pesado durante las franjas de mayor circulación reduce la probabilidad de siniestros con consecuencias fatales. Por esa razón, la restricción se aplica entre 06:00 y 10:00, con una ampliación prevista para la franja de 16:00 a 20:00 desde abril.

De una restricción por control de tránsito a una medida basada en siniestros

Antes de 2026, Quito ya aplicaba restricciones al transporte pesado en corredores como la avenida Mariscal Sucre. Sin embargo, esas limitaciones respondían principalmente a criterios de control de tránsito y ordenamiento vial.

La restricción vigente en la Ruta Viva y la avenida Simón Bolívar introduce un cambio de enfoque. La medida se sustenta en el análisis de siniestros de tránsito y su impacto, especialmente en vías rápidas y con pendientes prolongadas, donde los choques con camiones presentan consecuencias más graves.

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Una medida que se amplía a dos vías de alta siniestralidad

Con la resolución anunciada por el alcalde Pabel Muñoz, el Municipio extendió la política de restricción a la Ruta Viva y la Simón Bolívar. Las autoridades explicaron que la decisión prioriza la seguridad vial frente a los ajustes logísticos del transporte de carga.

El exceso de velocidad, la congestión y la convivencia de distintos tipos de vehículos figuran entre los factores que influyeron en la ampliación de la medida.

Gremios de transporte y alimentos respaldan la restricción vehicular

Durante las mesas de diálogo con el Municipio, gremios del transporte pesado y del sector alimenticio expresaron su respaldo a las acciones orientadas a reducir los siniestros en la Ruta Viva y la Simón Bolívar.

Alfonso Abdo F., presidente ejecutivo de la Asociación de Industrias de Bebidas No Alcohólicas del Ecuador, señaló que la seguridad vial constituye una responsabilidad compartida y que las medidas enfocadas en proteger la vida cuentan con el apoyo del sector.

Controles a camiones y salvoconductos emitidos en Quito

La restricción no excluye por completo al transporte pesado. Los camiones pueden circular por rutas alternas, como la E35, o ingresar a los corredores restringidos con salvoconducto otorgado por la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

Durante los primeros operativos, la AMT revisó 403 vehículos, emitió 161 citaciones por incumplir la restricción, identificó 119 unidades con salvoconducto y aplicó 109 excepciones a camiones de dos ejes dentro de los parámetros permitidos.

Además, la autoridad informó que se han emitido 1 616 salvoconductos para transporte pesado que cumple con los requisitos técnicos, operativos y de capacitación establecidos.

El proceso de salvoconducto exige:

Permiso de operación .

. Contrato de GPS .

. Lista de conductores .

. Plan de capacitación .

. Certificado de aprobación de la Revisión Técnica Vehicular.

El documento llega al correo electrónico registrado. Los vehículos que circulen sin salvoconducto durante el horario restringido reciben una sanción equivalente al 10% de un Salario Básico Unificado.

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También podrán circular los camiones de dos ejes sin problemas por la Ruta Viva y Simón Bolívar.

Qué dicen los expertos sobre control y formación de conductores

Para Andrés Castillo, la restricción al transporte pesado y el uso de radares constituyen medidas preventivas que reducen el riesgo en vías de alta velocidad. Indicó que limitar la circulación de camiones en horas pico protege a los actores viales más expuestos.

En cambio, Alfredo León advirtió que los resultados dependen de control constante y educación vial sostenida.

Señaló que las campañas pierden efecto sin fiscalización continua ni procesos de formación para conductores.

Añadió que la Agencia Metropolitana de Tránsito requiere refuerzo técnico y uso permanente de tecnología, como radares y cámaras, para controlar la velocidad sin depender solo de agentes en la vía.

Los especialistas coincidieron en que la restricción al transporte pesado representa un punto de partida dentro de una política más amplia de seguridad vial.

Reducir los siniestros en la Ruta Viva y la avenida Simón Bolívar exige control continuo, educación vial y evaluación permanente de las medidas aplicadas.