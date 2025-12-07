Quito, en la avenida Simón Bolívar y la Ruta Viva, fue escenario de un operativo clave.

Un tanquero cargado con combustible avanzaba en zigzag y puso en riesgo a varios conductores.

Tanquero interceptado en la Ruta Viva

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) detuvo al conductor la tarde del domingo.

Los agentes lo identificaron durante un operativo en uno de los 13 puntos de control ubicados en el corredor.

El tanquero fue interceptado de forma segura en el kilómetro 2 de la Ruta Viva.

Tras realizar la prueba de alcoholemia, el conductor marcó 1.07 g/L de alcohol en sangre.

Llevaba 6 000 galones de combustible

Al verificar la carga, se confirmó que transportaba 6 000 galones de combustible.

La unidad llevaba 4 000 galones de gasolina extra y 2 000 galones de diésel.

Las autoridades señalaron que el manejo irregular del tanquero ponía en riesgo a quienes circulaban por la zona.

El conductor fue aprehendido y puesto a órdenes de la autoridad competente.

Sanciones previstas en la ley

De acuerdo con el artículo 385 del COIP, la infracción contempla 90 días de cárcel.

El conductor también podría perder 30 puntos de su licencia de conducir.

El informe del caso será enviado a Petroecuador y a la Agencia de Regulación y Control de Energía (ARCH).

La AMT indicó que este tipo de controles continuarán en corredores estratégicos.

Causas frecuentes de citación en Quito

La AMT recordó que existen infracciones recurrentes entre los conductores del Distrito.

Entre ellas está manejar sin portar la licencia correspondiente.

También destacan estacionar en lugares prohibidos y el incumplimiento del Pico y Placa. No usar el cinturón de seguridad y circular con vidrios polarizados sin autorización son otras faltas frecuentes.

Controles permanentes en la ciudad

La institución mantiene operativos diarios para reforzar la seguridad vial.

Estos controles buscan reducir incidentes graves provocados por la imprudencia al volante.

La entidad señaló que el transporte pesado recibe especial vigilancia por el riesgo que implica su carga. La AMT insistió en que conducir en estado de embriaguez representa una amenaza para toda la ciudad.