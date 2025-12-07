La detención de siete pescadores de Manta se registró en altamar, en una zona del océano Pacífico frente a Manabí.

Ocurrió durante una operación internacional que identificó una carga de droga rastreada por narcos mediante dispositivos GPS.

La droga tenía como destino Estados Unidos

Según el Puerto de Manta, los pescadores navegaban con cerca de cinco toneladas de droga.

El cargamento era monitoreado con radio boyas GPS que emitían señales cifradas y podían ser rastreadas desde cualquier parte del mundo.

Los equipos fueron instalados por organizaciones narcodelictivas para vigilar la travesía de los tripulantes.

El destino final de la droga era Estados Unidos y su valor superaba los 100 millones de dólares.

Operación conjunta en altamar

La detención se produjo tras una operación liderada por la Guardia Costera de Estados Unidos en coordinación con el Bloque de Seguridad.

Los detenidos arribaron al Puerto de Manta a las 16:00 custodiados por la Armada del Ecuador.

La droga fue entregada a la Policía hasta que un juez ordene su destrucción.

Los equipos GPS también serán eliminados cuando concluya el proceso legal previsto por la Fiscalía.

Proceso judicial en marcha

Los siete pescadores fueron llevados a la UVC de Manta para la audiencia de formulación de cargos. Enfrentan el delito de narcotráfico a gran escala, cuya pena va de 17 a 22 años de prisión.

El fiscal Oswaldo Machare informó que este caso refleja la efectividad de la cooperación internacional. Indicó que el juicio se realizará en Manta, pero la investigación seguirá en Quito.

Playas rurales bajo vigilancia

La Policía ha detectado que los narcos utilizan playas rurales de Manabí y Esmeraldas como centros de acopio.

Las organizaciones entierran droga en fincas y zonas sin señal telefónica, lo que les facilita operar con radios de comunicación.

En Manta, sectores como San Lorenzo, Ligüiqui y El Aromo han sido escenario de siete hallazgos de droga este año. Una de las redes operaba con la fachada de un restaurante y lavó más de USD 700 000.