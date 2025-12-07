En Manta, narcos buscan fincas cercanas al mar para esconder estupefacientes

Fecha de publicación: 20 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 20 de septiembre de 2026

Los narcos han puesto sus ojos en las playas rurales de Ecuador, sobre todo cercana s Manta, en Manabí, para esconder las cargas de droga que luego envían a México. La Policía ha detectado que las organizaciones se sienten seducidas por las fincas y casas de campo, ubicadas a orillas de mar porque sus integrantes entierran y encaletan con facilidad, los bloques de cocaína en sacos de yute.

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Los narcos busan fincas cercanas a Manta

El coronel Vladimir Acurio, jefe de la Policía de Manabí, informó que las playas de los cantones San Lorenzo de Esmeraldas y Manta en Manabí, son las más codiciadas por los narcos debido a sus grandes extensiones en cuanto al perfil costero.

“Además son lugares rurales aislados de las ciudades que no cuentan con señal de telefónica donde los narcos se comunican a través de radio por puntos, un sistema inalámbrico que permite establecer conexiones seguras”, expresó el coronel.

Fenómeno más amplio

Actualmente las Unidades Especiales de la Policía están trabajando en cuatro provincias donde han descubierto droga cerca de las playas rurales: Manabí, Esmeraldas, Santa Elena y El Oro.

Acurio manifestó que algunas organizaciones suelen establecer alianzas para cavar la tierra y almacenar la droga en centros de acopios seguros para luego ejecutar las entregas en diferentes puntos del Océano Pacífico.

“Aquello ha sido descubierto por nuestras líneas investigativas en Manta a raíz del hallazgo de bloques de cocaína con diferentes logotipos en una misma operación”, expresó el oficial.

Tres lugares rurales de Manta

En este año han descubierto siete cargamentos de droga en playas y fincas rurales de Manta. San Lorenzo, Ligüiqui y El Aromo son los tres lugares de Manta donde supuestamente operan varias organizaciones.

Algunas cargas han sido halladas en aljibes, enterradas en pozos sin agua y encaletadas entre los matorrales. Una de aquellas organizaciones fue capturada hace una semana en Manta tras descubrir que operaba con la fachada de un “restaurante exclusivo” en el Bosque Húmedo de Pacoche.

La supuesta organización estaba conformada por más de siete personas que fueron acusadas por la Policía de lavar 700 mil dólares en menos de un año.

El general Cristhian Germán Barreiro, jefe nacional de Logística de la Policía, informó a EL COMERCIO que la organización operaba en la zona rural para financiar los envíos de droga bajo la complicidad de una una estructura delictiva ligada a Los Choneros.

Esta operación contó con la participación de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y la Oficina de Investigaciones de Seguridad de Estados Unidos.

Barreiro reveló que la organización también operaba en el sector donde se tenía previsto levantar el proyecto “Refinería del Pacífico”, una zona donde la Policía ha detectado vuelos de avionetas irregulares. Esta red también tenía nexos con otras organizaciones que operaban en las playas rurales de Posorja y Santa Elena.

Otras playa de Manabí

Manabí tiene 320 kilómetros de playa que albergan más de 100 balnearios que van desde Ayampe, en Puerto López en el sur, hasta Cojimíes de Pedernales en el norte. En Pedernales descubrieron hace una semana, una tonelada de cocaína cuando era desenterrada de una finca, ubicada a orillas del mar. Dos hombres fueron detenidos en la operación y procesados por el acopio de la droga.

El coronel Giovanni Naranjo, jefe de la Policía de Manabí, informó que la carga de droga estaba valorada en 30 millones de dólares y tenía como destino CentroAmérica. “La droga pertenecía a una red que usaba una retroexcavadora para encaletarla y guardarla bajo tierra.

Vamos a seguir dando golpes a las estructuras criminales que afectan a Ecuador”, advirtió el oficial. Otras playas despobladas que son usadas para el embarque de droga, según la Policía, están ubicadas en los cantones de Jama, San Vicente y Puerto López.

Informe extra: La provincia de Manabí

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