En el tercer día de 2026, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) desarrolla una serie de operativos de control en ejes del Distrito Metropolitano de Quito con el objetivo de reforzar la seguridad vial y prevenir siniestros de tránsito.

Controles en la av. Simón Bolívar en Quito

Según el Municipio, las acciones priorizan zonas de alta circulación vehicular y se intensifican durante el feriado, que se extiende hasta este 4 de enero, para reducir riesgos en la vía pública.

La AMT concentra los operativos principalmente en las avenidas Simón Bolívar y Ruta Viva, dos corredores con elevado flujo de vehículos.

En esos puntos, los agentes ejecutan controles a transporte pesado, velocidad, estado etílico y placas, además de la verificación de documentos para vehículos de carga.

Transporte pesado y salvoconductos

Los controles a transporte pesado se realizan en la Simón Bolívar, sector El Troje, y en la Ruta Viva y kilómetro 1, entre 06:00 y 10:00.

La AMT recuerda que el transporte pesado que requiera circular por la Simón Bolívar y la Ruta Viva dentro del horario de restricción debe obtener un salvoconducto para evitar sanciones y contribuir al orden vial.

Control preventivo de velocidad

Para reducir conductas de riesgo, la AMT ejecuta controles preventivos de velocidad en la Ruta Viva, kilómetro 8, de 11:00 a 12:00, y en la Simón Bolívar y calle Sarahurco, sector Más Gas, de 13:00 a 14:00. Estos puntos registran tránsito constante, por lo que el respeto a los límites resulta clave para evitar incidentes.

Estado etílico y documentación

Los agentes también realizan controles de estado etílico en la Ruta Viva, kilómetro 8, de 13h00 a 18h00, y en la Simón Bolívar y calle Sarahurco, de 15:00 a 18:00.

Además, verifican documentos de vehículos de carga pesada y guías de remisión en la Simón Bolívar, sector El Troje, entre 09:00 y 11:00.

Revisión de placas

El control de placas se desarrolla en Padre Luis Vaccari y río Amazonas, de 15:00 a 17:00, como parte del plan de fiscalización.

El Municipio enfatizó que estos operativos mantienen un enfoque preventivo y de control, orientado a reducir riesgos y a promover una movilidad segura. Respetar los límites de velocidad, cumplir la normativa vigente y no conducir bajo los efectos del alcohol resultan acciones fundamentales. En Quito, cada vida cuenta.