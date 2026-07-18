Un siniestro de tránsito ocurrido la madrugada de este sábado 18 de julio de 2026 dejó una persona fallecida y otras 10 heridas. La emergencia se reportó a las 04:39 y movilizó a varias instituciones de primera respuesta.

La emergencia ocurrió en la autopista Cuenca-Azogues, a la altura del redondel de Rumihurco, en la provincia del Cañar, luego de que un bus se viera involucrado en el siniestro.

Las causas del hecho aún no han sido informadas por las autoridades.

Un fallecido y 10 heridos deja siniestro de tránsito en la autopista de Ecuador

Tras la alerta, el ECU 911 coordinó el envío inmediato de unidades de emergencia hasta el lugar del siniestro. Al arribar, los equipos de rescate confirmaron que una persona perdió la vida a consecuencia del impacto.

Además, otras 10 personas resultaron heridas. Los paramédicos brindaron atención prehospitalaria en la zona antes de trasladarlas a diferentes casas de salud, donde reciben atención médica. Hasta el momento no se ha informado sobre el estado de gravedad de los afectados.

Las autoridades tampoco han revelado la identidad de la víctima mortal ni de los pasajeros lesionados.

📍#Cañar | 04:39 | Desde el #ECU911 se coordinó el despliegue inmediato de recursos para atender el siniestro de tránsito de un bus en el Redondel de Rumihurco, Autopista Cuenca-Azogues.



Lamentablemente se reportan 10 personas heridas, quienes fueron trasladadas a distintas… pic.twitter.com/QGKSNJREiB — Coordinación Zonal 6 ECU 911 Austro (@ECU911Austro) July 18, 2026

Instituciones atendieron la emergencia en la vía Cuenca-Azogues

En las labores de atención participaron ambulancias del Ministerio de Salud Pública, la Cruz Roja Ecuatoriana y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), junto con efectivos de la Policía Nacional.

También acudieron unidades de rescate de los cuerpos de Bomberos de Azogues, Biblián, Déleg y Cuenca, que trabajaron de forma coordinada para asistir a las víctimas, asegurar la zona y facilitar las labores de evacuación.

Mientras se desarrollaban las tareas de emergencia, el tránsito registró restricciones en el sector para permitir el trabajo de los organismos de socorro y garantizar la seguridad de los usuarios de la vía.

Autoridades investigan las causas del accidente

Las circunstancias que provocaron el siniestro permanecen bajo investigación. Las autoridades recopilan información en el sitio para establecer cómo ocurrió el accidente y determinar si existieron factores como exceso de velocidad, fallas mecánicas o condiciones de la vía.

Se espera que, en las próximas horas, las entidades competentes emitan un informe con más detalles sobre este hecho que enluta a una familia y deja varias personas hospitalizadas.

Recomendaciones para prevenir siniestros de tránsito

Las autoridades recuerdan la importancia de respetar los límites de velocidad, mantener una distancia prudente entre vehículos y evitar conducir con fatiga o bajo los efectos del alcohol.

También recomiendan revisar el estado mecánico del vehículo antes de iniciar un viaje, verificar el funcionamiento de frenos, luces y neumáticos, utilizar siempre el cinturón de seguridad y prestar atención permanente a las condiciones de la vía, especialmente durante la madrugada o en zonas de alta circulación.