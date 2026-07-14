Chile registra siete fallecidos en siniestro de tránsito tras operativo policial

La madrugada de este martes, 14 de julio de 2026, un siniestro de tráfico en Santiago resultó en la muerte de siete personas que presuntamente huían de un control policial.

Las autoridades confirmaron el aumento de las víctimas fatales, que inicialmente se reportaron como cinco, indica EFE.

Más noticias

Detalles del siniestro

Las víctimas, cinco hombres y dos mujeres, se encontraban dentro de la camioneta accidentada en Santiago.

Juan Andrés Barrientos, representante del ministerio de Seguridad Pública de la Región Metropolitana, instó a los familiares a trasladarse al Servicio Médico Legal para corroborar la identificación de las personas fallecidas.

Contexto del incidente

Según las autoridades, un grupo de personas estaba bebiendo en la vía pública.

Al notar la presencia de los agentes policiales, decidieron huir en una camioneta. Durante la fuga, el vehículo chocó contra un autobús de la red pública de transporte en el barrio Franklin, al sur de la capital.

Consecuencias del choque

Ambos vehículos colisionaron contra una farmacia y un poste eléctrico, lo que provocó un incendio, según videos que circularon en redes sociales.

Las víctimas serían de nacionalidad venezolana, aunque se espera la confirmación mediante pruebas de ADN.

Le puede interesar: Quito acumula siniestros mientras espera soluciones definitivas

Rescate y testimonios

Fernando Ruiz, jefe de Flagrancia de la Fiscalía Centro Norte, indicó que según información recopilada por Carabineros, todas las víctimas serían venezolanas.

Además, medios locales reportaron que un transeúnte logró rescatar con vida al conductor del autobús involucrado en el accidente.

Con información de EFE