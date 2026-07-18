Cuatro siniestros de tránsito sacuden a Ecuador en menos de 10 horas

Cuatro siniestros de tránsito ocurren en Ecuador en menos de 10 horas, entre las 21:00 del viernes 17 y la mañana del sábado 18 de julio de 2026. Los organismos de socorro de Quito y Cañar atendieron las cuatro emergencias, que dejan personas fallecidas y heridas en distintos puntos del país.

Trágico siniestro de tránsito en el norte de Quito

A las 21:06 del viernes 17 de julio, el Sistema Integrado de Seguridad ECU-911 recibio una alerta sobre un siniestro de tránsito en la avenida Antonio José de Sucre y Catón Cárdenas, en el norte de Quito. El hecho ocurrió a la altura del sector El Condado, cerca de una gasolinera del lugar.

Se coordinó de manera inmediata con la Agencia Metropolitana de Tránsito y el Cuerpo de Bomberos Quito para la atención de la emergencia. Personal del Cuerpo de Bomberos Quito confirmó en el lugar la existencia de ocho personas heridas y tres fallecidas a consecuencia del accidente.

Los equipos de paramédicos dieron atención prehospitalaria a los heridos y los trasladaron hacia distintas casas de salud de la capital. Los organismos de socorro permanecieron en el sitio durante varias horas, mientras se realizaba la extracción de los cuerpos y el rescate de las personas con vida, según información difundida por el ECU-911 y el Cuerpo de Bomberos en sus redes sociales.

🔄 #Actualización | Continuamos atendiendo el siniestro de tránsito registrado en la av. Mariscal Sucre y Catón Cárdenas, norte de Quito.



🖤 Lamentablemente, se registra tres personas fallecidas y ocho heridas que recibieron atención prehospitalaria y fueron trasladadas a casas… https://t.co/5gopMGGIzj pic.twitter.com/YRcoqRqwGM — Bomberos Quito (@BomberosQuito) July 18, 2026

La autopista Cuenca-Azogues registra un siniestro de tránsito grave

La madrugada del sábado 18 de julio, a las 04:39 se produjo el siniestro con el saldo más grave de la jornada. La emergencia ocurrió en la autopista Cuenca-Azogues, a la altura del redondel de Rumihurco, en la provincia del Cañar, luego de que un bus se involucra en el hecho.

Tras la alerta, el ECU-911 coordinó el envío inmediato de unidades de emergencia hasta el lugar. Al llegar, los equipos de rescate confirmaron que una persona perdió la vida a consecuencia del impacto. Otras 10 personas resultaron heridas y recibieron atención prehospitalaria por parte de los paramédicos en la zona, antes de su traslado a diferentes casas de salud, donde continúan con atención médica.

Hasta el momento, las autoridades no informaron sobre las causas del hecho ni sobre el estado de gravedad de los afectados. Tampoco existe información oficial sobre la identidad de la víctima mortal ni de los pasajeros lesionados.

📍#Cañar | 04:39 | Desde el #ECU911 se coordinó el despliegue inmediato de recursos para atender el siniestro de tránsito de un bus en el Redondel de Rumihurco, Autopista Cuenca-Azogues.



Lamentablemente se reportan 10 personas heridas, quienes fueron trasladadas a distintas… pic.twitter.com/QGKSNJREiB — Coordinación Zonal 6 ECU 911 Austro (@ECU911Austro) July 18, 2026

Dos siniestros de tránsito más se registraron en la madrugada de Quito

En horas de la madrugada del sábado, el Cuerpo de Bomberos de Quito atendió un siniestro adicional en la Panamericana Norte, sector San Camilo, parroquia Calderón. Se trató de un choque frontal entre dos vehículos. Los paramédicos brindaron atención prehospitalaria a tres personas afectadas en el lugar.

Minutos más tarde, a las 06:54, el ECU-911 reportó un cuarto siniestro en el sector de El Bosque, en la avenida Mariscal Sucre y Edmundo Carvajal. Para la atención de esta emergencia, desde la Coordinación Zonal 2-9 se coordinó la movilización de unidades de la Agencia Metropolitana de Tránsito y del Cuerpo de Bomberos Quito.

Las unidades de primera respuesta informaron que se trata de un vehículo volcado. La Agencia Metropolitana de Tránsito comunicó el cierre parcial de un carril sobre la avenida Mariscal Sucre, en sentido norte-sur, durante la mañana del sábado.

🚒 #EmergenciasUIO | Esta madrugada, atendimos una emergencia por un siniestro de tránsito en la Panamericana Norte, sector San Camilo, parroquia Calderón.



🚑 Dos vehículos colisionaron.



🧑🏼‍🚒 Nuestros paramédicos brindaron atención prehospitalaria a tres personas afectadas.



⚠️… pic.twitter.com/pNtiYJHguy — Bomberos Quito (@BomberosQuito) July 18, 2026

Autoridades insisten en la prevención de los siniestros de tránsito

Los organismos de socorro reiteran recomendaciones para reducir el riesgo de nuevos siniestros de tránsito en las vías de Ecuador. Entre las medidas sugeridas constan conducir con atención, respetar los límites de velocidad, evitar distracciones al volante y circular con precaución, especialmente en horarios nocturnos y de madrugada.

Las cuatro emergencias movilizaron a distintos organismos de socorro del país durante la noche del viernes y la mañana del sábado, en un lapso de menos de 10 horas.

En Quito suceden siniestros cada dos horas

Las preguntas frecuentes sobre siniestros de tránsito en Ecuador