Cuatro siniestros de tránsito sacuden a Ecuador en menos de 10 horas

Cuatro siniestros de tránsito ocurren en Ecuador en menos de 10 horas, entre las 21:00 del viernes 17 y la mañana del sábado 18 de julio de 2026. Los organismos de socorro de Quito y Cañar atendieron las cuatro emergencias, que dejan personas fallecidas y heridas en distintos puntos del país.
A las 21:06 del viernes 17 de julio, el Sistema Integrado de Seguridad ECU-911 recibio una alerta sobre un siniestro de tránsito en la avenida Antonio José de Sucre y Catón Cárdenas, en el norte de Quito. El hecho ocurrió a la altura del sector El Condado, cerca de una gasolinera del lugar.
Se coordinó de manera inmediata con la Agencia Metropolitana de Tránsito y el Cuerpo de Bomberos Quito para la atención de la emergencia. Personal del Cuerpo de Bomberos Quito confirmó en el lugar la existencia de ocho personas heridas y tres fallecidas a consecuencia del accidente.
Los equipos de paramédicos dieron atención prehospitalaria a los heridos y los trasladaron hacia distintas casas de salud de la capital. Los organismos de socorro permanecieron en el sitio durante varias horas, mientras se realizaba la extracción de los cuerpos y el rescate de las personas con vida, según información difundida por el ECU-911 y el Cuerpo de Bomberos en sus redes sociales.
🔄 #Actualización | Continuamos atendiendo el siniestro de tránsito registrado en la av. Mariscal Sucre y Catón Cárdenas, norte de Quito.— Bomberos Quito (@BomberosQuito) July 18, 2026
🖤 Lamentablemente, se registra tres personas fallecidas y ocho heridas que recibieron atención prehospitalaria y fueron trasladadas a casas… https://t.co/5gopMGGIzj pic.twitter.com/YRcoqRqwGM
La madrugada del sábado 18 de julio, a las 04:39 se produjo el siniestro con el saldo más grave de la jornada. La emergencia ocurrió en la autopista Cuenca-Azogues, a la altura del redondel de Rumihurco, en la provincia del Cañar, luego de que un bus se involucra en el hecho.
Tras la alerta, el ECU-911 coordinó el envío inmediato de unidades de emergencia hasta el lugar. Al llegar, los equipos de rescate confirmaron que una persona perdió la vida a consecuencia del impacto. Otras 10 personas resultaron heridas y recibieron atención prehospitalaria por parte de los paramédicos en la zona, antes de su traslado a diferentes casas de salud, donde continúan con atención médica.
Hasta el momento, las autoridades no informaron sobre las causas del hecho ni sobre el estado de gravedad de los afectados. Tampoco existe información oficial sobre la identidad de la víctima mortal ni de los pasajeros lesionados.
📍#Cañar | 04:39 | Desde el #ECU911 se coordinó el despliegue inmediato de recursos para atender el siniestro de tránsito de un bus en el Redondel de Rumihurco, Autopista Cuenca-Azogues.— Coordinación Zonal 6 ECU 911 Austro (@ECU911Austro) July 18, 2026
Lamentablemente se reportan 10 personas heridas, quienes fueron trasladadas a distintas… pic.twitter.com/QGKSNJREiB
En horas de la madrugada del sábado, el Cuerpo de Bomberos de Quito atendió un siniestro adicional en la Panamericana Norte, sector San Camilo, parroquia Calderón. Se trató de un choque frontal entre dos vehículos. Los paramédicos brindaron atención prehospitalaria a tres personas afectadas en el lugar.
Minutos más tarde, a las 06:54, el ECU-911 reportó un cuarto siniestro en el sector de El Bosque, en la avenida Mariscal Sucre y Edmundo Carvajal. Para la atención de esta emergencia, desde la Coordinación Zonal 2-9 se coordinó la movilización de unidades de la Agencia Metropolitana de Tránsito y del Cuerpo de Bomberos Quito.
Las unidades de primera respuesta informaron que se trata de un vehículo volcado. La Agencia Metropolitana de Tránsito comunicó el cierre parcial de un carril sobre la avenida Mariscal Sucre, en sentido norte-sur, durante la mañana del sábado.
🚒 #EmergenciasUIO | Esta madrugada, atendimos una emergencia por un siniestro de tránsito en la Panamericana Norte, sector San Camilo, parroquia Calderón.— Bomberos Quito (@BomberosQuito) July 18, 2026
🚑 Dos vehículos colisionaron.
🧑🏼🚒 Nuestros paramédicos brindaron atención prehospitalaria a tres personas afectadas.
⚠️… pic.twitter.com/pNtiYJHguy
Los organismos de socorro reiteran recomendaciones para reducir el riesgo de nuevos siniestros de tránsito en las vías de Ecuador. Entre las medidas sugeridas constan conducir con atención, respetar los límites de velocidad, evitar distracciones al volante y circular con precaución, especialmente en horarios nocturnos y de madrugada.
Las cuatro emergencias movilizaron a distintos organismos de socorro del país durante la noche del viernes y la mañana del sábado, en un lapso de menos de 10 horas.
En Quito suceden siniestros cada dos horas
Cuatro siniestros de tránsito ocurren en Ecuador entre las 21:00 del viernes 17 y la mañana del sábado 18 de julio de 2026. Los hechos se registran en Quito y en la provincia del Cañar, y movilizan a organismos de socorro como el ECU-911, el Cuerpo de Bomberos Quito y la Agencia Metropolitana de Tránsito.
El siniestro registrado en la avenida Antonio José de Sucre y Catón Cárdenas, en el norte de Quito, deja tres personas fallecidas y ocho heridas. El hecho ocurre a las 21:06 del viernes 17 de julio, a la altura del sector El Condado, y los organismos de socorro permanecen en el sitio durante varias horas para las labores de rescate.
Un siniestro de tránsito en la autopista Cuenca-Azogues, a la altura del redondel de Rumihurco, en la provincia del Cañar, deja una persona fallecida y 10 heridas. La emergencia se reporta a las 04:39 del sábado 18 de julio y ocurre luego de que un bus se involucra en el hecho. Las autoridades no informan aún sobre las causas.
Los otros dos siniestros ocurren en la Panamericana Norte, sector San Camilo, parroquia Calderón, y en el sector de El Bosque, en la avenida Mariscal Sucre y Edmundo Carvajal. El primero es un choque frontal entre dos vehículos que deja tres personas afectadas. El segundo, reportado a las 06:54, corresponde a un vehículo volcado que provoca el cierre parcial de un carril en la avenida Mariscal Sucre.
os organismos de socorro recomiendan conducir con atención, respetar los límites de velocidad y evitar distracciones al volante. Las recomendaciones buscan reducir el riesgo de nuevos siniestros, especialmente en horarios nocturnos y de madrugada, cuando ocurren tres de los cuatro hechos registrados.