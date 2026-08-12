Esposa de uno de los Hermanos Núñez fallece en siniestro de tránsito

Mauricio Núñez, integrante del Dúo de los Hermanos Núñez y reconocido como una de las principales primeras voces del país, sufrió un siniestro de tránsito en la vía Santo Domingo-Quinindé. El hecho ocurrió mientras el músico viajaba junto a su familia, según informó este 12 de agosto de 2026 el entorno de los Hermanos Núñez a través de un comunicado.

El siniestro dejó una víctima mortal. Giomara Lozada Ortega, esposa de Mauricio Núñez, falleció como consecuencia del siniestro. El músico y sus hijos también resultaron gravemente heridos y permanecen bajo atención médica. Su estado de salud mantiene un pronóstico reservado, de acuerdo con el comunicado difundido por la familia.

Mauricio Núñez y sus hijos reciben atención médica

La familia Núñez Lozada atraviesa un momento crítico luego del accidente ocurrido en la vía Santo Domingo-Quinindé. Mauricio Núñez y sus niños permanecen bajo cuidado médico debido a las heridas que sufrieron en el siniestro.

El comunicado señala que tanto el músico como sus hijos se encuentran gravemente heridos. Los médicos mantienen reservado su pronóstico mientras reciben atención.

Ante esta situación, los representantes de los Hermanos Núñez pidieron a sus seguidores y a las personas cercanas a la familia mantener la calma. También solicitaron evitar la difusión de información que no haya sido confirmada.

La familia busca concentrar sus esfuerzos en la recuperación de Mauricio Núñez y sus hijos. Por ello, pidió que cualquier información relacionada con su estado de salud se comunique únicamente a través de los canales oficiales de los Hermanos Núñez.

El pedido también busca evitar rumores o versiones que puedan aumentar la preocupación entre los familiares y seres queridos de los afectados.

Familia pide oraciones y evitar rumores

Tras conocer el accidente y la muerte de Giomara Lozada Ortega, los Hermanos Núñez hicieron un llamado a sus seguidores, amigos y allegados para que acompañen a la familia con una cadena de oración.

El pedido se centra en la pronta recuperación de Mauricio Núñez y sus niños. La familia solicitó que las personas eleven sus oraciones y buenos deseos durante este momento difícil.

El comunicado también agradece las muestras de cariño, solidaridad, oraciones y mensajes de apoyo que la familia Núñez Lozada ha recibido después del accidente.

Los representantes del dúo insistieron en la importancia de manejar con responsabilidad cualquier información sobre la salud de los heridos. Reiteraron que los canales oficiales serán los encargados de comunicar y verificar las novedades sobre Mauricio Núñez y sus hijos.

La familia agradeció nuevamente el respaldo de sus seguidores y de todas las personas que han expresado su solidaridad en medio de la pérdida de Giomara Lozada Ortega y de la situación médica que enfrentan Mauricio Núñez y sus niños.

Tierra Canela publica nota de pesar

La agrupación Tierra Canela publicó una nota de pesar ante el fallecimiento de Giomara Lozada, madre de la “querida Elizabeth Núñez Lozada”.

En un comunicado, señala: “En este momento de inmenso dolor, nos unimos en un abrazo solidario a Eli y a toda su familia, expresándoles nuestras más sinceras condolencias”.

Tierra Canela también elevó sus oraciones y se unió a “la cadena de fe por la recuperación de su padre, Mauricio Núñez, y de sus hermanitos, quienes se encuentran gravemente heridos tras el trágico siniestro”.

“Fuerza para toda la familia Núñez Lozada. Descansa en paz, Giomy”, concluye el comunicado.

Te recomendamos