Fallece el futbolista ecuatoriano Luis Quiñónez, exjugador de Emelec

Durante este lunes 13 de julio del 2026 se confirmó el fallecimiento del futbolista ecuatoriano Luis ‘Don Piru’ Quiñónez a sus 33 años. El jugador debutó en Emelec y tuvo un nutrido paso por clubes del ascenso ecuatoriano.

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El fallecimiento del futbolista Luis Quiñónez

En el mismo día del deceso, AZ Sports, agencia de representación de Luis Quiñónez, fue la encargada de dar a la noticia. Por medio de una historia en sus redes sociales, la institución expuso una nota luctuosa en la que informó de la situación.

“En memoria de Luis ‘Don Piru’ Quiñónez. Con profundo pesar informamos el fallecimiento de quien formó parte de nuestra familia deportiva. Agradecemos su profesionalismo, compromiso y los momentos compartidos con nuestra institución”, señaló la empresa.

Dentro de la publicación, la entidad también expresó sus condolencias a la familia y afectos de Quiñónez. A su vez, resaltó el legado del futbolista guayaquileño.

La carrera de Luis Quiñónez y su vínculo con Emelec

Luis Felipe Quiñónez Rangel nació el 18 de enero de 1993 en Guayaquil. Se desempeñaba como mediocampista y realizó su debut en Emelec, misma escuadra en la cual se formó.

El jugador debutó con la escuadra eléctrica en 2012. Después de su paso por el conjunto azul, este pasó más clubes del fútbol ecuatoriano en las series de ascenso.

Entre las escuadras que defendió, de acuerdo al sitio especializado Transfermarkt, estuvo Orense, Rocafuerte, Guayaquil SC y Audaz Octubrino, Guayaquil City, Búhos y Montry SC. También pasó por Liga de Portoviejo.

Luis Quiñónez, campeón con Emelec en 2013

En su génesis como futbolista, en Emelec, Quiñónez formó parte del plantel que obtuvo el undécimo título de la institución en 2013. En aquel año, el equipo se coronó campeón de Ecuador bajo el mando de Gustavo Quinteros.

En aquella plantilla, el volante compartió con futbolistas como Enner Valencia, Milles Bolaños, Ángel Mena o Marcos Mondaini. En 2014 y 2015, la escuadra volvería a repetir los campeonatos.