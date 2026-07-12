Barcelona SC y Emelec empataron en un Clásico del Astillero marcado por la violencia en la previa

Barcelona SC y Emelec empataron 0-0 este domingo 12 de julio, en el estadio George Capwell, por la fecha 18 de la LigaPro, en un Clásico del Astillero que estuvo marcado por los hechos de violencia registrados antes del pitazo inicial.

Los incidentes en los exteriores del escenario deportivo provocaron que el encuentro estuviera cerca de suspenderse y retrasaron el inicio del compromiso durante una hora.

Más noticias:

Un clásico que estuvo cerca de no jugarse

La mayor tensión se vivió antes del partido.

El bus que transportaba a la delegación de Barcelona SC fue atacado con piedras y otros objetos cuando llegaba al estadio George Capwell, lo que provocó la rotura de varios vidrios del vehículo.

Tras el incidente, la dirigencia ‘torera’ analizó la posibilidad de no disputar el compromiso por considerar que no existían garantías de seguridad.

Sin embargo, luego de varias reuniones entre las autoridades, la Liga Pro y ambos clubes, el encuentro se mantuvo en la programación.

Incluso, el ministro del Interior, John Reimberg, acudió al estadio junto con autoridades de seguridad y representantes de la Liga Pro para supervisar el operativo y garantizar que el partido pudiera disputarse.

Como consecuencia de todos estos acontecimientos, el compromiso, inicialmente previsto para las 18:10, comenzó finalmente a las 19:10.

Te puede interesar: Barcelona SC tiene nuevo presidente antes del Clásico del Astillero

Un primer tiempo intenso, pero sin goles

Pese al ambiente de tensión, el Clásico del Astillero arrancó con intensidad.

Barcelona SC generó la primera ocasión apenas a los dos minutos con un remate que se marchó por encima del travesaño.

La respuesta de Emelec llegó poco después con una acción similar, en un inicio de partido de ida y vuelta.

Con el paso de los minutos, el conjunto ‘eléctrico’ logró adueñarse del balón y empezó a generar mayor peligro en campo rival.

La jugada más polémica del primer tiempo llegó a los 20 minutos.

El árbitro sancionó un penal a favor de Barcelona SC por una supuesta falta de Francisco Pizzini en el área.

Sin embargo, tras la revisión del VAR, el juez rectificó su decisión y anuló la pena máxima al considerar que no existió infracción.

Antes del descanso, Emelec volvió a acercarse con un remate de Luca Klimowicz que pasó por encima del arco defendido por Barcelona SC.

Emelec mantuvo la iniciativa

En el inicio del segundo tiempo, el desarrollo del encuentro mantuvo la misma tendencia.

Emelec continuó dominando la posesión del balón y buscó con mayor insistencia el arco rival, mientras Barcelona SC apostó por esperar y salir al contragolpe.

A pesar de las aproximaciones de ambos equipos, ninguno logró romper el cero y el Clásico del Astillero terminó igualado sin goles en el estadio George Capwell.

Más allá del resultado, el partido quedó marcado por los incidentes ocurridos antes del encuentro, que terminaron opacando uno de los compromisos más importantes del fútbol ecuatoriano.