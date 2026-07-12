Barcelona SC jugará el Clásico del Astillero bajo protesta por falta de garantías de seguridad

Barcelona SC confirmó que disputará el Clásico del Astillero frente a Emelec, pero lo hará bajo protesta, luego de denunciar la falta de garantías de seguridad tras los incidentes registrados en la previa del encuentro.

La decisión fue comunicada por el club a través de sus redes sociales, después de que el bus que transportaba al plantel fuera atacado con piedras y otros objetos a su llegada al estadio George Capwell.

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El bus de Barcelona SC fue atacado

Horas antes del inicio del compromiso, el vehículo que trasladaba a los jugadores y cuerpo técnico de Barcelona SC fue apedreado en los exteriores del estadio.

El ataque provocó la rotura de varios vidrios del bus y puso en riesgo la integridad de la delegación ‘torera’.

Tras lo ocurrido, la dirigencia del club analizó la posibilidad de no presentarse al partido por considerar que no existían las condiciones mínimas de seguridad.

Sin embargo, según reportes periodísticos, la LigaPro decidió mantener la programación del encuentro.

Barcelona SC presentó una protesta formal

Ante esta situación, el club anunció que se presentaría a disputar el partido, aunque dejando constancia de su inconformidad mediante una protesta formal.

En el comunicado publicado en sus canales oficiales, Barcelona SC expresó:

“Barcelona Sporting Club informa a sus socios, hinchas y a la opinión pública que se presentará a disputar el encuentro bajo formal protesta, pese a la falta de garantías mínimas de seguridad.

Los ataques sufridos por el bus que trasladaba a nuestra delegación a su llegada al estadio constituyen hechos graves que atentan contra la integridad de nuestros jugadores, cuerpo técnico y delegación. Exigimos su inmediata investigación y sanción”.

El club también solicitó que los hechos sean investigados y que se identifique y sancione a los responsables.

Barcelona Sporting Club informa a sus socios, hinchas y a la opinión pública que se presentará a disputar el encuentro bajo formal protesta, pese a la falta de garantías mínimas de seguridad.



Los ataques sufridos por el bus que trasladaba a nuestra delegación a su llegada al… — BARCELONA S.C. (@BarcelonaSC) July 12, 2026

Una previa marcada por la violencia

Los incidentes no se limitaron al ataque contra el bus de Barcelona SC.

En los alrededores del estadio George Capwell también se registraron enfrentamientos entre hinchas de ambos equipos, además de actos vandálicos que quedaron registrados en videos difundidos en redes sociales.

Pese al ambiente de tensión, el Clásico del Astillero se disputó según la programación establecida por la Liga Pro.