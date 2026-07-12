Violencia en el Clásico del Astillero: atacan el bus de Barcelona SC y hay enfrentamientos

La previa del Clásico del Astillero entre Emelec y Barcelona SC, disputado este domingo 12 de julio en el estadio George Capwell, estuvo marcada por graves incidentes de violencia en los alrededores del escenario deportivo.

Horas antes del inicio del compromiso, se registraron enfrentamientos entre grupos de aficionados, actos vandálicos y daños materiales que obligaron a reforzar el operativo de seguridad.

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Ataques en los exteriores del estadio

Según las imágenes difundidas en redes sociales, seguidores de Barcelona SC quemaron tifos, realizaron grafitis en los alrededores del estadio George Capwell y lanzaron objetos en diferentes sectores del centro-sur de Guayaquil.

Además, varios videos mostraron enfrentamientos entre hinchas de ambos clubes, generando momentos de tensión antes del inicio del encuentro.

El bus de Barcelona SC fue atacado

Uno de los incidentes más graves ocurrió durante la llegada de Barcelona SC al estadio.

El bus que transportaba al plantel ‘torero’ fue atacado con piedras y otros objetos contundentes, provocando la rotura de varios vidrios del vehículo.

Tras lo sucedido, periodistas que cubren habitualmente la actualidad de Barcelona SC informaron que la dirigencia del club analizó la posibilidad de no disputar el partido debido a las condiciones de seguridad.

Sin embargo, de acuerdo con esos reportes, la LigaPro decidió mantener la programación del encuentro.

APEDREAN EL BUS DE BARCELONA SC



​A pedradas fue recibido el bus que trasladaba a los jugadores de Barcelona SC desde su concentración hasta el Estadio Capwell, previo al crucial #ClásicoDelAstillero que se disputa éste domingo.

​Debido a los fuertes impactos pic.twitter.com/2QSgFQL06U — INFORMACIÓN AL DÍA, CON ROBERTO GARCÍA (@rgarcia25S) July 12, 2026

Se atrasa el Clásico del Astillero

Debido a la situación que atravesó Barcelona SC, Emelec informó en sus redes sociales que el partido se atraso hasta las 18:40 para dar inicio al cotejo.

Así llegan ambos equipos en la LigaPro

Más allá de los incidentes, el partido tenía una gran importancia en la tabla de posiciones.

Barcelona SC llegó a la fecha 18 ocupando el tercer lugar con 29 puntos, por detrás de Aucas (32) e Independiente del Valle (43).

Una victoria permitiría al conjunto ‘canario’ mantenerse en la pelea por los primeros puestos y reducir la diferencia con los líderes del campeonato.

Por su parte, Emelec inició la jornada en la undécima posición con 23 puntos, muy cerca de la zona baja de la tabla.

El conjunto ‘eléctrico’ necesitaba sumar para alejarse de los últimos lugares y mejorar su ubicación en el campeonato.