Fallece Pedro Pablo ‘Papi’ Perlaza, exfutbolista y formador ecuatoriano

Este lunes 20 de julio del 2026 falleció Pedro ‘Papi’ Perlaza. El exfutbolista ecuatoriano, que pasó por una serie de clubes del Litoral, y formador de jugadores se produjo su deceso a los 73 años.

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¿Quién fue Pedro Pablo ‘Papi’ Perlaza para el fútbol ecuatoriano?

Pedro Pablo Perlaza nació en Esmeraldas el 17 de abril de 1953 y fue hermano del también futbolista Flavio Perlaza. Tras brillar en campeonatos amateurs de su provincia, este pasó a Barcelona SC a los 17 años, equipo en el que debutó.

Con el Ídolo se desempeñó en dos ocasiones, la primera entre 1970 y 1974 y la segunda, entre 1977 y 1978. En el intervalo de esos años jugó para Carmen Mora Encalada, de El Oro.

Tras su último paso por el conjunto torero, Perlaza recaló en Emelec, 9 de Octubre, Deportivo Quevedo y Esmeraldas Petrolero. En el equipo de su provincia se retiró en 1988.

Pedro Pablo ‘Papi’ Perlaza, un formador de talentos ecuatorianos

Después de su paso como futbolista, Pedro Pablo Perlaza se dedicó a la dirección técnica. Este tuvo un paso como asistente en el Calvi FC, en la categoría sub-17 de la Selección de Ecuador y en Caribe Jr., de Lago Agrio, Sucumbíos.

Fue en la provincia oriental donde desarrolló su faceta de formador de jugadores. Allí también formó parte de la Federación Provincial y participó en los procesos juveniles de jugadores como Antonio Valencia, Fidel Martínez, Enner Valencia o Miller Bolaños.

El fútbol ecuatoriano depidió al ‘Papi’ Perlaza

La escena del fútbol ecuatoriano también se hizo presente y reaccionó al fallecimiento de Perlaza. La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) lamentó su fallecimiento y extendió una nota de pesar en la cual destacó su trayectoria futbolística y técnica.

Barcelona SC también reaccionó con una nota de pesar. “Hasta siempre, Pedro Pablo Perlaza”, manifestó.

Antonio Valencia, leyenda del fútbol ecuatoriano que compartió su desarrollo con el técnico, también se pronunció y envió un mensaje. “Mucha fuerza para la familia Perlaza. Fue un verdadero privilegio haber compartido con usted Profe. Gracias por su enseñanza, su ejemplo y su calidad humana. Que Dios lo tenga en su santa gloria. Descanse en paz”, dijo en redes.