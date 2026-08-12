¿Qué se sabe de Mauricio Núñez, integrante del dúo Los Hermanos Núñez, y de su familia?

Mauricio Núñez, integrante del Dúo de los Hermanos Núñez, sufrió un siniestro de tránsito en la vía Santo Domingo-Quinindé este 12 de agosto de 2026.

En el hecho falleció su esposa, Giomara Lozada Ortega, mientras que el músico y sus hijos resultaron gravemente heridos.

🚑 Siniestro de tránsito de Mauricio Núñez del Dúo de los Hermanos Núñez

Mauricio Núñez, primera voz del grupo, viajaba con su familia por la vía Santo Domingo-Quinindé cuando ocurrió el choque, según reportó EL COMERCIO.

El siniestro provocó el deceso de Giomara Lozada Ortega. La noticia causó conmoción en el ámbito musical ecuatoriano, donde la agrupación de los Hermanos Núñez cuenta con amplio reconocimiento.

Para conocer más sobre las circunstancias del siniestro vial y las primeras reacciones, puedes consultar el reporte de la lamentable pérdida de la esposa del artista.

🏥 ¿Cómo se encuentran Mauricio Núñez y sus hijos?

Mauricio Núñez y sus niños permanecen bajo atención médica con pronóstico reservado, de acuerdo con la información confirmada por la cuenta oficial de Instagram del Dúo Hermanos Núñez.

La agrupación solicitó a la ciudadanía mantener la calma y no propagar especulaciones.

🙏 Cadena de oración y solicitud de la familia

¿Qué medidas pidieron los allegados del músico? La familia solicitó unirse en una cadena de oración por la recuperación de los heridos y canalizar la información únicamente por sus vías oficiales.

Diferentes agrupaciones artísticas expresaron sus condolencias a la familia Núñez Lozada por la pérdida de Giomara Lozada Ortega.

Este impacto en la cultura popular se complementa con el homenaje al recientemente fallecido arreglista y compositor ecuatoriano Juan Paredes Guzmán.

🕊️ Solidaridad con la familia Núñez Lozada

Los seguidores y colegas de la música ecuatoriana han enviado mensajes de apoyo ante la delicada situación médica que enfrentan.

El seguimiento del estado de salud de Mauricio Núñez y sus hijos se informará mediante los canales oficiales del grupo.

Mauricio Núñez y los Hermanos Núñez; más preguntas sobre el tema

❓ ¿Qué les pasó a los Hermanos Núñez hoy? Mauricio Núñez sufrió un accidente de tránsito en la vía Santo Domingo–Quinindé; su esposa falleció y él junto a sus hijos están gravemente heridos. El hecho se confirmó la mañana del 12 de agosto de 2026 mediante un comunicado oficial del dúo. ❓ ¿Quiénes son los integrantes del Dúo Hermanos Núñez? Son los hermanos Mauricio y Orlando Núñez, artistas quiteños que forman el dúo desde 1995. Se hicieron conocidos tras ganar el programa Cante usted si puede de Radio Tarqui y han grabado varios álbumes con clásicos como Tata Dios y Cariño Bonito. ❓ ¿Cuál es la trayectoria y reconocimientos del dúo? Llevan más de tres décadas cantando música nacional y han recibido más de 180 premios y condecoraciones dentro y fuera del país. En 2016 la Asamblea Nacional les otorgó la condecoración al Mérito Cultural Dr. Vicente Rocafuerte. ❓ ¿Qué canciones representan al Dúo Hermanos Núñez? Entre sus temas más emblemáticos están Tata Dios, Cariño Bonito, Amor Dolor, Tú y yo (pasillo), Por ti llorando y Chulla quiteño. Muchos de estos los han interpretado incluso con la Orquesta Sinfónica Nacional.

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