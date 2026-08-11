Dos muertos tras choque e incendio entre dos vehículos en la vía a Daule

Dos fallecidos dejó un siniestro de tránsito que involucró a dos vehículos que se chocaron y posteriormente se incendiaron. Este hecho se registró la mañana de este 11 de agosto de 2026 en el paso lateral entre Daule y Nobol, en la provincia del Guayas.

Detalles del siniestro de tránsito

El siniestro de tránsito se produjo alrededor de las 05:40, luego que los dos autos se chocaran y producto del impacto se incendiaran. Los automotores quedaron completamente incinerados.

Alex Dume, jefe de la OIAT en Daule, indicó que se habría tratado de un choque frontal excéntrico. “No podemos determinar las causas del accidente orque esta en proceso investigativo”, dijo a Ecuavisa.

El oficial confirmó el fallecimiento de los dos conductores, explicando que un cuerpo estaba en el costado de la vía y el otro cuerpo estaba incinerado dentro de uno de los vehículos. “No tenemos la inderificación de esta persona aún”, indicó Dume.

Atención de la emergencia

Al lugar acudieron personal del Ministerio de Salud Pública (MSP) y uniformados de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) para atender la emergencia y llevar adelante todas las tareas correspondientes.

La vía a Daule, a la altura del desvío Cuatro Carriles, se encuentra cerrada al tránsito vehicular debido al siniestro de tránsito. Por lo que el ECU 911 recomendó tomar vías alternas y conducir con precaución.

Usuarios en redes reportaron fuerte congestionamiento vehicular en la Vía Daule – Nobol, debido al siniestro de tránsito a la altura del recinto La Seca.

El jefe de la OIAT indicó que durante el feriado por el Primer Grito de Independencia se había reportado un solo siniestro de tránsito en la vía.

Las autoridades no dieron detalles de quiénes serían las personas fallecidas en el siniestro. Pues se emprenderán las investigaciones correspondientes para que sean identificados y contactar a los familiares.

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