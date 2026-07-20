Lo que se sabe del siniestro en El Condado que dejó tres fallecidos

El siniestro de tránsito ocurrido el viernes 17 de julio de 2026 en la avenida Antonio José de Sucre y Catón Cárdenas, en el sector El Condado, dejó tres personas fallecidas y ocho heridas.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó detalles preliminares sobre la caída del vehículo, los ocupantes y el proceso de investigación que continúa para determinar las causas.

Información sobre el accidente en el condado

Según la AMT, el ECU-911 reportó el siniestro en la avenida Mariscal Sucre y Catón Cárdenas.

La información preliminar señala que el vehículo circulaba por la calle José María Guerrero, perdió el carril de circulación y cayó a un plano inferior.

El automotor quedó sobre la avenida Mariscal Sucre. Personal especializado realizó el levantamiento de información y vestigios en el sitio.

Identidad de las víctimas

La AMT indicó que una de las personas fallecidas se presume como la conductora del vehículo, aunque esta información debe confirmarse dentro de la investigación.

En redes sociales circularon versiones que señalaban que 11 personas viajaban dentro del vehículo; sin embargo, esta cifra no fue confirmada por las autoridades.

Estado de los heridos del siniestro en Quito

El siniestro dejó ocho personas heridas que fueron trasladadas a casas de salud. La AMT informó que dos de los heridos recibieron el alta médica. Un adolescente de 16 años permanece como el caso más crítico con pronóstico reservado, según información entregada por su padre. El otro hermano del adolescente se encuentra estable, cómo lo contó este medio este 20 de julio.

Investigación del siniestro

La investigación quedó a cargo de la unidad especializada correspondiente.

La AMT indicó que ese proceso permitirá determinar por qué ocurrió el siniestro, confirmar quién conducía el vehículo y establecer si existieron otros factores relacionados con el hecho.

Entre los elementos que debe revisar la investigación está la posibilidad de consumo de bebidas alcohólicas por parte de alguno de los ocupantes.

Estado del vehículo involucrado

El vehículo ingresó al patio de retención de la AMT en Rumichaca. La entidad verificó que el automotor correspondía al año 2025 y no reportó novedades relacionadas con la revisión vehicular.

Cierre vial tras el siniestro en El Condado

La emergencia provocó el cierre de la avenida Antonio José de Sucre en sentido sur-norte. La vía permaneció cerrada hasta aproximadamente las 23:30 horas, mientras se realizaban las pericias del sitio, la limpieza de la calzada por parte de Bomberos Quito y el levantamiento de los cuerpos por Medicina Legal.