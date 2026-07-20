Un adolescente permanece con pronóstico reservado tras el siniestro de El Condado

El siniestro de tránsito ocurrido la noche del viernes 17 de julio de 2026 en el sector de El Condado, al norte de Quito, dejó varias víctimas. Entre ellas, un adolescente permanece con pronóstico reservado, mientras las autoridades investigan las causas del siniestro en Quito, que cobró la vida de tres personas y dejó ocho heridas, como recogió este Medio el día del incidente.

Detalles del siniestro de tránsito en El Condado

Viviana Morocho, directora de Operaciones de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), informó que uno de los ocupantes del vehículo, un adolescente de 16 años, está en estado crítico. La información proviene del padre del menor, con quien la AMT tomó contacto durante el fin de semana.

Morocho también indicó que otro ocupante, hermano del adolescente, se encuentra fuera de peligro. Además, dos de las ocho personas heridas ya recibieron el alta médica.

Cómo ocurrió el siniestro

El hecho sucedió en la intersección de la avenida Mariscal Sucre y Catón Cárdenas, cerca de una gasolinera del sector. A las 21:06 horas, el Sistema Integrado de Seguridad ECU-911 recibió la alerta y coordinó la atención con la AMT y el Cuerpo de Bomberos Quito.

Según explicó Morocho, el vehículo circulaba a exceso de velocidad, según lo que muestran videos difundidos en redes sociales. Posteriormente, perdió el carril y cayó hacia un plano inferior, quedando sobre la avenida Mariscal Sucre.

Victimas y ocupantes del vehículo

El Cuerpo de Bomberos Quito confirmó que el siniestro dejó tres personas fallecidas y ocho heridas.

La AMT presume que las once personas involucradas viajaban en el mismo vehículo.

Cuando los agentes civiles llegaron al lugar, todos los ocupantes ya estaban fuera del automotor.

Según versiones recibidas por la institución, varias personas ayudaron a sacar a los ocupantes después del siniestro.

Morocho señaló que el vehículo era modelo 2025 y luego fue ingresado al patio de retención de Rumichaca. La funcionaria también comentó que los ocupantes eran amigos y entre ellos estaban los dos hermanos.

Investigación sobre las causas del siniestro

La investigación del caso corresponde al Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) y a la Fiscalía.

Según Morocho, estas entidades deben confirmar si una de las personas fallecidas conducía el vehículo al momento del siniestro.

También deben determinar si alguno de los ocupantes consumió bebidas alcohólicas antes del hecho.

La vía permaneció cerrada hasta aproximadamente las 23:30 horas mientras el SIAT realizaba el levantamiento de información y vestigios, Bomberos efectuaba la limpieza de la calzada y Medicina Legal retiraba los cuerpos.

Siniestro en El Condado; preguntas frecuentes