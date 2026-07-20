Un adolescente permanece con pronóstico reservado tras el siniestro de El Condado

El siniestro de tránsito ocurrido la noche del viernes 17 de julio de 2026 en el sector de El Condado, al norte de Quito, dejó varias víctimas. Entre ellas, un adolescente permanece con pronóstico reservado, mientras las autoridades investigan las causas del siniestro en Quito, que cobró la vida de tres personas y dejó ocho heridas, como recogió este Medio el día del incidente.
Viviana Morocho, directora de Operaciones de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), informó que uno de los ocupantes del vehículo, un adolescente de 16 años, está en estado crítico. La información proviene del padre del menor, con quien la AMT tomó contacto durante el fin de semana.
Morocho también indicó que otro ocupante, hermano del adolescente, se encuentra fuera de peligro. Además, dos de las ocho personas heridas ya recibieron el alta médica.
El hecho sucedió en la intersección de la avenida Mariscal Sucre y Catón Cárdenas, cerca de una gasolinera del sector. A las 21:06 horas, el Sistema Integrado de Seguridad ECU-911 recibió la alerta y coordinó la atención con la AMT y el Cuerpo de Bomberos Quito.
Según explicó Morocho, el vehículo circulaba a exceso de velocidad, según lo que muestran videos difundidos en redes sociales. Posteriormente, perdió el carril y cayó hacia un plano inferior, quedando sobre la avenida Mariscal Sucre.
El Cuerpo de Bomberos Quito confirmó que el siniestro dejó tres personas fallecidas y ocho heridas.
La AMT presume que las once personas involucradas viajaban en el mismo vehículo.
Cuando los agentes civiles llegaron al lugar, todos los ocupantes ya estaban fuera del automotor.
Según versiones recibidas por la institución, varias personas ayudaron a sacar a los ocupantes después del siniestro.
Morocho señaló que el vehículo era modelo 2025 y luego fue ingresado al patio de retención de Rumichaca. La funcionaria también comentó que los ocupantes eran amigos y entre ellos estaban los dos hermanos.
La investigación del caso corresponde al Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) y a la Fiscalía.
Según Morocho, estas entidades deben confirmar si una de las personas fallecidas conducía el vehículo al momento del siniestro.
También deben determinar si alguno de los ocupantes consumió bebidas alcohólicas antes del hecho.
La vía permaneció cerrada hasta aproximadamente las 23:30 horas mientras el SIAT realizaba el levantamiento de información y vestigios, Bomberos efectuaba la limpieza de la calzada y Medicina Legal retiraba los cuerpos.
Un vehículo con 11 ocupantes cayó desde una vía superior hacia la avenida Mariscal Sucre, en el sector de El Condado, al norte de Quito. El hecho dejó tres personas fallecidas y ocho heridas.
El siniestro ocurrió la noche del viernes 17 de julio de 2026, en la intersección de la avenida Mariscal Sucre y Catón Cárdenas. El ECU 911 recibió la alerta a las 21:06 y coordinó la atención con la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y el Cuerpo de Bomberos Quito.
Un adolescente de 16 años permanece en estado crítico con pronóstico reservado, mientras que otro ocupante adolescente se encuentra fuera de peligro.
Viviana Morocho, directora de Operaciones de la AMT, informó que la institución tomó contacto con el padre del menor para conocer su estado. Además, señaló que dos de las ocho personas heridas ya recibieron el alta médica.
Según la AMT, el vehículo habría circulado a exceso de velocidad antes de perder el carril y caer hacia un nivel inferior de la vía.
Viviana Morocho explicó que videos difundidos en redes sociales muestran una posible circulación a alta velocidad, aunque las causas definitivas deben establecerlas el Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) y la Fiscalía.
La AMT presume que las 11 personas involucradas viajaban en el mismo vehículo y que eran amigos entre sí.
Entre los ocupantes estaban dos hermanos. Cuando los agentes de tránsito llegaron al sitio, las personas ya estaban fuera del automotor porque ciudadanos ayudaron a extraerlas después del siniestro. El vehículo, modelo 2025, fue trasladado al patio de retención de Rumichaca.
El SIAT y la Fiscalía investigan quién conducía el vehículo y si existieron factores como consumo de alcohol u otras condiciones que influyeron en el hecho.
Las autoridades deben confirmar si una de las personas fallecidas estaba al volante al momento del siniestro. La vía permaneció cerrada hasta aproximadamente las 23:30 mientras se realizaba el levantamiento de información, la recolección de indicios, la limpieza de la calzada y el retiro de los cuerpos.