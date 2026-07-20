El caso de El Condado destapa una realidad sobre el alcohol al volante en Quito

La tragedia ocurrida en el sector de El Condado volvió a mostrar el impacto de los siniestros de tránsito en Quito. La noche del viernes 17 de julio de 2026, un vehículo con 11 ocupantes cayó desde una vía superior hacia la avenida Mariscal Sucre, como lo detalló este Medio el día del siniestro. Este hecho dejó tres personas fallecidas y ocho heridas, mientras las autoridades investigan las causas.
Entre enero y julio de 2026, Quito registró 258 siniestros de tránsito provocados por consumo de alcohol. En todo 2025 hubo 511 casos.
Estos incidentes dejaron 162 personas lesionadas y 11 fallecidas.
Aunque el consumo de alcohol se asocia frecuentemente a los siniestros viales, las autoridades aún no han determinado qué provocó que el vehículo saliera de la vía en El Condado.
La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) mantiene registros que evidencian la gravedad del problema vial.
En Quito, ocurre un siniestro de tránsito cada 2 horas con 21 minutos, y una persona fallece por esta causa cada 32 horas con 53 minutos.
El siniestro en El Condado dejó tres muertos y ocho heridos, lo que resalta la urgencia de abordar esta problemática.
El siniestro ocurrió en la intersección de la avenida Mariscal Sucre y Catón Cárdenas, cerca de una gasolinera.
A las 21:06 horas, el ECU-911 recibió la alerta y coordinó la atención con la AMT y el Cuerpo de Bomberos Quito.
Los equipos confirmaron la muerte de tres personas y atendieron a ocho heridas. Los paramédicos brindaron atención prehospitalaria a los sobrevivientes y los trasladaron a distintas casas de salud. Dos personas presentaron lesiones graves.
Los registros de la AMT muestran que entre enero y julio de 2026 se registraron:
El perfil de las víctimas revela que el 80 % corresponde a hombres, siendo el grupo etario más afectado el de 20 a 29 años.
Las motocicletas representan el 42 % de los actores involucrados en siniestros fatales, seguidas por peatones con el 29 % y automóviles con el 17 %.
Entre las causas que influyen en la siniesttralidad vial, destacan el exceso de velocidad, la conducción bajo efectos de alcohol o drogas, la falta del uso del cinturón de seguridad y casco, así como las distracciones al volante.
Andrés Castillo, decano de la Facultad de Ingenierías Aplicadas y Desarrollo Industrial de la UIDE, señala que el crecimiento del parque automotor y poblacional contribuye al aumento de estos incidentes.
El especialista considera que la prevención requiere sanciones efectivas, mejoras en infraestructura vial, señalización adecuada, tecnología avanzada y sistemas de información para conductores.
Además, el Municipio identifica al exceso de velocidad como el principal factor asociado a las muertes en las calles.
Entre enero y julio de 2026, Quito registró 258 siniestros de tránsito asociados al consumo de alcohol, que dejaron 162 personas lesionadas y 11 fallecidas.
En todo 2025 se reportaron 511 siniestros relacionados con el consumo de alcohol. Aunque este factor está presente en numerosos casos, las autoridades aún no han determinado si influyó en el siniestro ocurrido en el sector de El Condado el 17 de julio de 2026.
En Quito ocurre un siniestro de tránsito cada 2 horas y 21 minutos, mientras que una persona fallece por esta causa cada 32 horas y 53 minutos.
Los indicadores de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) reflejan la magnitud del problema de seguridad vial en la capital. El siniestro de El Condado, que dejó tres personas fallecidas y ocho heridas, se suma a estas estadísticas.
Un vehículo con 11 ocupantes cayó desde una vía superior hacia la avenida Mariscal Sucre, dejando tres personas fallecidas y ocho heridas.
El hecho ocurrió la noche del 17 de julio de 2026 en la intersección de la avenida Mariscal Sucre y Catón Cárdenas. El ECU 911 recibió la alerta a las 21:06 y coordinó la atención con la AMT y el Cuerpo de Bomberos Quito. Los heridos fueron trasladados a diferentes casas de salud y dos presentaron lesiones graves.
Entre enero y julio de 2026, la AMT registró 1 897 siniestros de tránsito, 1 159 personas lesionadas y 125 fallecidas.
Las estadísticas indican que el 80 % de las personas fallecidas son hombres y que el grupo de 20 a 29 años concentra la mayor cantidad de víctimas. Las motocicletas participan en el 42 % de los siniestros fatales, seguidas por peatones (29 %) y automóviles (17 %).
Los especialistas identifican como principales factores el exceso de velocidad, la conducción bajo efectos de alcohol o drogas, las distracciones al volante y el incumplimiento de medidas de seguridad.
El experto Andrés Castillo señala que el crecimiento del parque automotor y de la población también influye en la siniestralidad. Entre las medidas propuestas constan sanciones efectivas, mejoras en infraestructura vial, señalización, incorporación de tecnología y sistemas de información para los conductores. El Municipio de Quito mantiene que el exceso de velocidad es el principal factor asociado a las muertes en las vías.