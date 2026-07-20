El caso de El Condado destapa una realidad sobre el alcohol al volante en Quito

La tragedia ocurrida en el sector de El Condado volvió a mostrar el impacto de los siniestros de tránsito en Quito. La noche del viernes 17 de julio de 2026, un vehículo con 11 ocupantes cayó desde una vía superior hacia la avenida Mariscal Sucre, como lo detalló este Medio el día del siniestro. Este hecho dejó tres personas fallecidas y ocho heridas, mientras las autoridades investigan las causas.

Estadísticas sobre siniestros de tránsito que involucran al alcohol en Quito

Entre enero y julio de 2026, Quito registró 258 siniestros de tránsito provocados por consumo de alcohol. En todo 2025 hubo 511 casos.

Estos incidentes dejaron 162 personas lesionadas y 11 fallecidas.

Aunque el consumo de alcohol se asocia frecuentemente a los siniestros viales, las autoridades aún no han determinado qué provocó que el vehículo saliera de la vía en El Condado.

Frecuencia de siniestros en la capital

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) mantiene registros que evidencian la gravedad del problema vial.

En Quito, ocurre un siniestro de tránsito cada 2 horas con 21 minutos, y una persona fallece por esta causa cada 32 horas con 53 minutos.

El siniestro en El Condado dejó tres muertos y ocho heridos, lo que resalta la urgencia de abordar esta problemática.

Detalles del siniestro en El Condado

El siniestro ocurrió en la intersección de la avenida Mariscal Sucre y Catón Cárdenas, cerca de una gasolinera.

A las 21:06 horas, el ECU-911 recibió la alerta y coordinó la atención con la AMT y el Cuerpo de Bomberos Quito.

Los equipos confirmaron la muerte de tres personas y atendieron a ocho heridas. Los paramédicos brindaron atención prehospitalaria a los sobrevivientes y los trasladaron a distintas casas de salud. Dos personas presentaron lesiones graves.

Datos alarmantes sobre siniestralidad en Quito

Los registros de la AMT muestran que entre enero y julio de 2026 se registraron:

1 897 siniestros de tránsito .

. 1 159 personas lesionadas.

125 personas fallecidas.

El perfil de las víctimas revela que el 80 % corresponde a hombres, siendo el grupo etario más afectado el de 20 a 29 años.

Las motocicletas representan el 42 % de los actores involucrados en siniestros fatales, seguidas por peatones con el 29 % y automóviles con el 17 %.

Causas detrás de los siniestros viales

Entre las causas que influyen en la siniesttralidad vial, destacan el exceso de velocidad, la conducción bajo efectos de alcohol o drogas, la falta del uso del cinturón de seguridad y casco, así como las distracciones al volante.

Andrés Castillo, decano de la Facultad de Ingenierías Aplicadas y Desarrollo Industrial de la UIDE, señala que el crecimiento del parque automotor y poblacional contribuye al aumento de estos incidentes.

Medidas para prevenir accidentes

El especialista considera que la prevención requiere sanciones efectivas, mejoras en infraestructura vial, señalización adecuada, tecnología avanzada y sistemas de información para conductores.

Además, el Municipio identifica al exceso de velocidad como el principal factor asociado a las muertes en las calles.

Siniestros en Quito; preguntas frecuentes