Cierre en la avenida Simón Bolívar por siniestro de tránsito en Quito este lunes 20 de julio

Un siniestro de tránsito en Quito dejó seis personas heridas la mañana del domingo 20 de julio de 2026. El siniestro ocurrió entre dos vehículos livianos en la avenida Simón Bolívar, a la altura del sector de El Troje, al sur de la ciudad. La alerta ingresó a la Línea Única para Emergencias 9-1-1 a las 10:45 horas.

Atención de emergencia coordinada

Tras recibir el reporte, el ECU 911 coordinó el despliegue de equipos de emergencia para atender a las personas afectadas. En el lugar, se presentaron el Cuerpo de Bomberos de Quito, el Ministerio de Salud Pública (MSP), el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) para brindar asistencia y controlar la situación.

Detalles del siniestro

El ECU 911 informó que el choque involucró a dos vehículos livianos en El Troje, sobre la avenida Simón Bolívar. Desde la Coordinación Zonal 2-9 se activó la movilización de recursos para atender la emergencia. El personal que llegó al sitio confirmó que seis personas resultaron heridas.

Atención prehospitalaria

Los equipos médicos brindaron atención prehospitalaria en el lugar del accidente y posteriormente trasladaron a los afectados a distintas casas de salud para recibir una evaluación médica especializada. El Cuerpo de Bomberos también reportó su intervención, confirmando que los dos vehículos eran livianos y que seis personas recibieron atención prehospitalaria.

Cierres y recomendaciones viales

La AMT reportó cierres en la vía y recomendó tomar precauciones. Durante la atención de la emergencia, se registraron distintos reportes sobre la situación del tránsito. El ECU 911 indicó que mantenía el cierre de la avenida Simón Bolívar en sentido sur-norte y sugirió a los conductores utilizar rutas alternas.

Precauciones para conductores

La AMT instó a los conductores a circular con precaución y comunicarse con la Línea Única para Emergencias 9-1-1 ante cualquier incidente. Además, el Cuerpo de Bomberos pidió extremar las medidas de seguridad debido a la presencia de unidades de emergencia.

Colaboración entre instituciones

La Agencia Metropolitana de Tránsito detalló que el siniestro ocurrió en el sector de El Troje, sobre la avenida Simón Bolívar. Indicó que el cierre afecta al carril central y se registra en ambos sentidos. Su personal operativo trabaja junto con las demás instituciones para gestionar la movilidad y facilitar las labores de atención.

Vía habilitada

Finalmente, después de varias horas, la AMT confirmó que se reanudó la circulación por la vía.

🚒 #Ahora | Se registra un siniestro de tránsito en la Av. Simón Bolívar, sector de la Zona de Protección Turubamba, sur de #Quito.



🚙 Dos vehículos livianos están involucrados.



🚑 Seis personas afectadas reciben atención prehospitalaria.



🚧 Las vía se encuentra parcialmente… pic.twitter.com/rQQofSd5Kh — Bomberos Quito (@BomberosQuito) July 20, 2026

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