Desde la noche de este miércoles 17 de diciembre, el Municipio de Quito iniciará trabajos de mantenimiento en un tramo de la avenida Simón Bolívar. La intervención se concentrará en la reparación total de las juntas de dilatación, un componente clave para la seguridad y el funcionamiento de esta infraestructura vial.

Más noticias

Las labores se ejecutarán en horario nocturno y obligarán a aplicar cierres parciales en la vía. El objetivo es atender de forma urgente 11 juntas de dilatación que presentan deterioro en el puente de Zámbiza, bajo un esquema similar al aplicado anteriormente en otros tramos estratégicos de la ciudad, como Gualo y la Ruta Viva.

Intervención técnica y cierres parciales en la av. Simón Bolívar

Los equipos técnicos trabajarán durante 21 días consecutivos en ambas calzadas de la avenida Simón Bolívar. Las tareas se desarrollarán de forma simultánea en los dos sentidos de circulación. Para reducir el impacto en la movilidad, las autoridades mantendrán habilitado un carril hacia el sur y otro hacia el norte, en dirección al sector de Gualo.

El cierre parcial implicará la ocupación de dos carriles mientras uno permanece operativo en cada sentido. La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) brindará apoyo permanente en la zona para ordenar la circulación vehicular y garantizar la seguridad de conductores y trabajadores durante la ejecución de la obra.

Horarios, fechas especiales y contexto del proyecto

Las labores se cumplirán exclusivamente entre las 21:00 y las 05:00, incluidos los fines de semana. Este horario nocturno busca minimizar las afectaciones al tránsito diurno, especialmente en una de las arterias más transitadas del norte y oriente de Quito.

Durante las festividades de fin de año, la intervención se suspenderá de manera temporal. La avenida Simón Bolívar permanecerá completamente habilitada los días 24, 25 y 31 de diciembre, así como el 1 de enero de 2026. Esta medida facilitará los desplazamientos de las familias durante las celebraciones y permitirá retomar los trabajos posteriormente, con la meta de concluir la intervención hasta el 6 de enero.

La reparación del puente de Zámbiza forma parte del plan de 3 001 obras impulsado por el Municipio de Quito. Dentro de este programa, las autoridades ya ejecutaron trabajos similares en las juntas de dilatación de los puentes ubicados en las avenidas Machala y De la República, además de estructuras en la Ruta Viva y el sector de Gualo, también sobre la avenida Simón Bolívar.

Con estas acciones, el Cabildo busca prolongar la vida útil de la infraestructura vial y reforzar la seguridad de quienes circulan a diario por estos corredores estratégicos de la capital.

Te recomendamos