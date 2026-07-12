Siniestro en Quito deja un herido y cierre vial este domingo 12 julio

Un siniestro de tránsito registrado la mañana de este domingo 12 de julio de 2026 dejó una persona herida en el sector Brasil, en el centro-norte de Quito y un cierre vial, según informó el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911.

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Detalles del siniestro en Quito que dejó un herido y un cierre vial este domingo 12 de julio

La alerta ingresó a la Línea Única para Emergencias 9-1-1 a las 07:59, reportando un siniestro vial en la intersección de la avenida América y Antonio Granda Centeno.

Atención de emergencias

Tras recibir el reporte, el ECU 911 coordinó la movilización de unidades de la Cruz Roja de Pichincha y de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) para atender la emergencia.

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De acuerdo con la información proporcionada por las entidades de respuesta, una persona resultó herida como consecuencia del siniestro.

Cierre vial y recomendaciones

Como parte del operativo de atención, las autoridades mantienen cerrados dos carriles sobre la calle Antonio Granda Centeno, en sentido occidente-oriente.

La Agencia Metropolitana de Tránsito recomendó a los conductores circular con precaución por el sector y utilizar rutas alternas mientras concluyen las labores de atención y se restablece la circulación vehicular.

Reportes de siniestros en Quito

Este incidente es parte de los reportes frecuentes sobre siniestros en Quito. La atención oportuna por parte de los organismos competentes es crucial para garantizar la seguridad vial en la ciudad.

Informe externo: Quito

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