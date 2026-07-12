Choque entre dos vehículos deja dos heridos en el norte Quito

Un choque entre dos vehículos en Quito dejó dos personas heridas en el sector Andalucía, en el norte de la ciudad. Este siniestro de tránsito ocurrió la noche del 11 de julio de 2026, según informó el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911.

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El choque de dos heridos en el norte de Quito y los heridos

La alerta sobre el siniestro ingresó a la línea única para emergencias 9-1-1 a las 22:36 horas. El reporte indicaba un choque entre dos vehículos en la intersección de la avenida Mariscal Antonio José de Sucre y Jorge Piedra.

Coordinación de organismos de respuesta

Desde la Coordinación Zonal 2-9 del ECU 911, se coordinó la atención de la emergencia con el Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) y la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

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De acuerdo con el informe emitido por el personal que llegó al lugar, las dos personas heridas recibieron atención médica inmediata.

Restricción vehicular

Mientras se llevan a cabo las labores de atención a la emergencia, las autoridades mantienen cerrado el carril izquierdo de la avenida Mariscal Antonio José de Sucre, en sentido norte-sur.

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Se recomendó a los conductores circular con precaución por el sector y tomar las previsiones necesarias hasta que se restablezca completamente la circulación vehicular.

Cómo reportar un siniestro en Quito

En caso de presenciar un siniestro, es fundamental saber cómo reportarlo. Los ciudadanos pueden llamar al ECU 911, donde recibirán atención inmediata. Además, es importante proporcionar información clara sobre la ubicación y las circunstancias del incidente para facilitar una respuesta rápida.

Informe extra: Quito

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