Artistas ecuatorianos expresan condolencias para Mauricio Núñez

Mauricio Núñez, integrante del Dúo de los Hermanos Núñez, sufrió un siniestro de tránsito el 12 de agosto de 2026 en la vía Santo Domingo-Quinindé.

El accidente afectó gravemente a su familia y conmovió al gremio artístico. El entorno de los Hermanos Núñez informó que su esposa, Giomara Lozada Ortega, falleció en el lugar, mientras el músico y sus hijos permanecen heridos con pronóstico reservado.

Para conocer más sobre este lamentable hecho vial y sus circunstancias, puedes consultar la cobertura del siniestro de tránsito.

🕯️ ¿Qué ocurrió en el siniestro de Mauricio Núñez?

Giomara Lozada Ortega perdió la vida en el impacto vial mientras viajaba con su familia.

Mauricio Núñez y sus niños reciben atención médica en estado crítico. Ante la situación, los representantes del dúo pidieron evitar rumores y confirmaron que la familia busca concentrar sus fuerzas en la recuperación, comunicando novedades solo por vías oficiales.

Si quieres profundizar en los detalles sobre la evolución médica del artista y sus allegados, te recomendamos leer el informe sobre el estado de salud del artista y su familia tras el accidente.

🕊️ El pésame oficial de la agrupación Tierra Canela

La agrupación Tierra Canela publicó una nota de pesar por el fallecimiento de la madre de su integrante Elizabeth Núñez Lozada.

Expresaron sus condolencias con un abrazo solidario para la familia y sumaron sus oraciones por la pronta recuperación de Mauricio Núñez y de sus hijos, deseándoles fuerza en este inmenso dolor.

💔 El dolor a la distancia de Erika Solórzano

Erika Solórzano, integrante de Tierra Canela, envió un emotivo mensaje desde Estados Unidos durante su gira.

Manifestó su impotencia por no estar presente para abrazar a su compañera Elizabeth, a quien considera su familia.

Recordó a Giomara Lozada como una mujer especial, llena de cariño, y le deseó fortaleza a la familia.

🖤 La solidaridad de Freddy Productions

La productora Freddy Productions sumó sus condolencias dirigidas a Elizabeth Núñez y Mauricio Núñez.

En su comunicado expresaron un profundo pesar por el fallecimiento de Giomara Lozada. Pidieron a Dios por su eterno descanso y elevaron oraciones para la sanación del músico y sus niños.

🎵 El mensaje de El Primer Trío del Ecuador

El Primer Trío del Ecuador de Jorge Aguirre manifestó su sentimiento de pesar hacia su compañero musical Mauricio Núñez.

La agrupación envió su aprecio y solidaridad, unió sus oraciones para pedir consuelo en este momento difícil y deseó la pronta recuperación de los niños.

🌹 La nota de pesar de Gala Producciones

La Familia Mayorga Galarza, desde Gala Producciones, envió un mensaje de apoyo para Mauricio Núñez y sus hijos.

Recordaron a Giomara Lozada por su alegría y calidad humana, destacando que su recuerdo vivirá para siempre en sus corazones mientras elevan plegarias por su eterno descanso.

También hemos analizado en detalle la situación de los afectados en la actualización del cuadro clínico familiar.

🙏 ¿Qué sigue para la familia de Mauricio Núñez?

La familia continúa concentrada en la salud de Mauricio Núñez y sus hijos, rodeada del cariño y las oraciones de la comunidad artística nacional.

Mauricio Núñez y los Hermanos Núñez; más preguntas sobre el tema

❓ ¿Qué les pasó a los Hermanos Núñez hoy? Mauricio Núñez sufrió un accidente de tránsito en la vía Santo Domingo–Quinindé; su esposa falleció y él junto a sus hijos están gravemente heridos. El hecho se confirmó la mañana del 12 de agosto de 2026 mediante un comunicado oficial del dúo. ❓ ¿Quiénes son los integrantes del Dúo Hermanos Núñez? Son los hermanos Mauricio y Orlando Núñez, artistas quiteños que forman el dúo desde 1995. Se hicieron conocidos tras ganar el programa Cante usted si puede de Radio Tarqui y han grabado varios álbumes con clásicos como Tata Dios y Cariño Bonito. ❓ ¿Cuál es la trayectoria y reconocimientos del dúo? Llevan más de tres décadas cantando música nacional y han recibido más de 180 premios y condecoraciones dentro y fuera del país. En 2016 la Asamblea Nacional les otorgó la condecoración al Mérito Cultural Dr. Vicente Rocafuerte. ❓ ¿Qué canciones representan al Dúo Hermanos Núñez? Entre sus temas más emblemáticos están Tata Dios, Cariño Bonito, Amor Dolor, Tú y yo (pasillo), Por ti llorando y Chulla quiteño. Muchos de estos los han interpretado incluso con la Orquesta Sinfónica Nacional.

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