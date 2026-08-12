Elizabeth Núñez, hija de Mauricio Núñez, compartió un mensaje tras la muerte de su madre

Mauricio Núñez y su familia, parte del Dúo de los Hermanos Núñez, reconocida agrupación musical de Ecuador, sufrieron un siniestro de tránsito el 12 de agosto de 2026 en la vía Santo Domingo-Quinindé.
El hecho dejó una persona fallecida y varios heridos graves. La víctima mortal fue Giomara Lozada Ortega, esposa del integrante Mauricio Núñez.
El músico Mauricio Núñez viajaba junto a sus allegados al momento de la colisión.
Tras la gravedad del choque, su esposa Giomara Lozada Ortega perdió la vida. El artista y sus hijos resultaron con lesiones severas.
Si deseas conocer más detalles del siniestro, puedes consultar sobre el fallecimiento de Giomara Lozada.
Mauricio Núñez y sus hijos reciben atención médica en un centro de salud con pronóstico reservado.
La familia del artista solicitó a la ciudadanía mantener la calma y evitar versiones no confirmadas.
Toda novedad médica se comunicará mediante los canales oficiales del grupo.
Para profundizar en la evolución de los heridos y los reportes médicos, te recomendamos leer el estado de salud de Mauricio Núñez y su familia.
En declaraciones en el Instagram de Elizabeth Núñez, la hija del músico pidió ayuda a sus seguidores mediante oraciones por la salud de sus allegados.
Asimismo, dedicó un mensaje de despedida a su madre, Giomara Lozada.
La agrupación Tierra Canela, de la que es vocalista Elizabeht, se sumó a las condolencias y al pedido de fe por los afectados.
Los allegados buscan enfocar sus esfuerzos en la recuperación médica de las víctimas del siniestro.
Ante el dolor por la pérdida, solicitaron respetar el proceso y evitar especulaciones en redes sociales.
Mauricio Núñez sufrió un accidente de tránsito en la vía Santo Domingo–Quinindé; su esposa falleció y él junto a sus hijos están gravemente heridos. El hecho se confirmó la mañana del 12 de agosto de 2026 mediante un comunicado oficial del dúo.
Son los hermanos Mauricio y Orlando Núñez, artistas quiteños que forman el dúo desde 1995. Se hicieron conocidos tras ganar el programa Cante usted si puede de Radio Tarqui y han grabado varios álbumes con clásicos como Tata Dios y Cariño Bonito.
Llevan más de tres décadas cantando música nacional y han recibido más de 180 premios y condecoraciones dentro y fuera del país. En 2016 la Asamblea Nacional les otorgó la condecoración al Mérito Cultural Dr. Vicente Rocafuerte.
Entre sus temas más emblemáticos están Tata Dios, Cariño Bonito, Amor Dolor, Tú y yo (pasillo), Por ti llorando y Chulla quiteño. Muchos de estos los han interpretado incluso con la Orquesta Sinfónica Nacional.