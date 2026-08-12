Elizabeth Núñez, hija de Mauricio Núñez, compartió un mensaje tras la muerte de su madre

Mauricio Núñez y su familia, parte del Dúo de los Hermanos Núñez, reconocida agrupación musical de Ecuador, sufrieron un siniestro de tránsito el 12 de agosto de 2026 en la vía Santo Domingo-Quinindé.

El hecho dejó una persona fallecida y varios heridos graves. La víctima mortal fue Giomara Lozada Ortega, esposa del integrante Mauricio Núñez.

📍 Detalle del siniestro vial de Mauricio Núñez, vocalista del Dúo de los Hermanos Núñez

El músico Mauricio Núñez viajaba junto a sus allegados al momento de la colisión.

Tras la gravedad del choque, su esposa Giomara Lozada Ortega perdió la vida. El artista y sus hijos resultaron con lesiones severas.

Si deseas conocer más detalles del siniestro, puedes consultar sobre el fallecimiento de Giomara Lozada.

🏥 ¿Cuál es la situación médica de Mauricio Núñez y sus hijos?

Mauricio Núñez y sus hijos reciben atención médica en un centro de salud con pronóstico reservado.

La familia del artista solicitó a la ciudadanía mantener la calma y evitar versiones no confirmadas.

Toda novedad médica se comunicará mediante los canales oficiales del grupo.

Para profundizar en la evolución de los heridos y los reportes médicos, te recomendamos leer el estado de salud de Mauricio Núñez y su familia.

💬 ¿Qué dijo Elizabeth Núñez sobre la salud de su familia?

En declaraciones en el Instagram de Elizabeth Núñez, la hija del músico pidió ayuda a sus seguidores mediante oraciones por la salud de sus allegados.

Asimismo, dedicó un mensaje de despedida a su madre, Giomara Lozada.

La agrupación Tierra Canela, de la que es vocalista Elizabeht, se sumó a las condolencias y al pedido de fe por los afectados.

Comunicado de Elizabeth Núñez.

🕊️ Pedido de oraciones y desmentido de rumores

Los allegados buscan enfocar sus esfuerzos en la recuperación médica de las víctimas del siniestro.

Ante el dolor por la pérdida, solicitaron respetar el proceso y evitar especulaciones en redes sociales.

Mauricio Núñez y los Hermanos Núñez; más preguntas sobre el tema

❓ ¿Qué les pasó a los Hermanos Núñez hoy? Mauricio Núñez sufrió un accidente de tránsito en la vía Santo Domingo–Quinindé; su esposa falleció y él junto a sus hijos están gravemente heridos. El hecho se confirmó la mañana del 12 de agosto de 2026 mediante un comunicado oficial del dúo. ❓ ¿Quiénes son los integrantes del Dúo Hermanos Núñez? Son los hermanos Mauricio y Orlando Núñez, artistas quiteños que forman el dúo desde 1995. Se hicieron conocidos tras ganar el programa Cante usted si puede de Radio Tarqui y han grabado varios álbumes con clásicos como Tata Dios y Cariño Bonito. ❓ ¿Cuál es la trayectoria y reconocimientos del dúo? Llevan más de tres décadas cantando música nacional y han recibido más de 180 premios y condecoraciones dentro y fuera del país. En 2016 la Asamblea Nacional les otorgó la condecoración al Mérito Cultural Dr. Vicente Rocafuerte. ❓ ¿Qué canciones representan al Dúo Hermanos Núñez? Entre sus temas más emblemáticos están Tata Dios, Cariño Bonito, Amor Dolor, Tú y yo (pasillo), Por ti llorando y Chulla quiteño. Muchos de estos los han interpretado incluso con la Orquesta Sinfónica Nacional.

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