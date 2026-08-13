Incendios forestales en Quito: ¿por qué se producen y cuáles son sus causas?

Hasta este jueves 13 de agosto de 2026, Ecuador registra un total de ocho incendios forestales activos en Pichincha, Imbabura y Carchi. El incremento de las temperaturas, la baja humedad y los fuertes vientos en la región Andina han generado condiciones que pueden acelerar el avance del fuego y dificultar las labores de control. A esto se suma un factor determinante: la intervención humana, que está detrás de la mayoría de estos siniestros.

Las causas naturales

Bomberos de Quito combatieron el incendio en el sector de Rayo Cucho en Calacalí.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) ya había advertido sobre estas condiciones. En su Advertencia Meteorológica N.° 59 señaló que el incremento progresivo de las temperaturas diurnas, acompañado de fuertes ráfagas de viento en la región Andina, generaría un escenario altamente propicio para la propagación de incendios forestales a escala nacional.

Las altas temperaturas y la baja humedad secan la vegetación, como las hojas, las mismas que pueden estallar en llamas con la más mínima chispa. En tanto, los vientos pueden acelerar la propagación del fuego y provocar a su vez otros incendios. De hecho, las mismas ráfagas de viento están dificultando mitigar el fuego de los ocho incendios activos en Quito.

Así lo expresa Adriana Moyano, subsecretaria de Patrimonio Natural encargada, “Son vientos de más de 30 kilómetros por hora, es decir, su intensidad permite que se extiendan mucho más rápido de lo que nosotros podríamos ir apagándolo”, explica.

Lea también: ¿Qué hacer en caso de un golpe de calor? siga estas recomendaciones

La mano del hombre

Bomberos de Quito combatieron el incendio en el sector de Rayo Cucho en Calacalí.

El Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito señala que la mayoría de los incendios forestales se originan en quemas que terminan fuera de control. Según la entidad, alrededor del 99 % de estos siniestros están relacionados con la intervención humana.

En esto coincide Moyano, quien enfatiza que las acciones humanas son la mayor causa para que estos incendios se generen. “Debemos ser mucho más pensantes para que no solo se afecten nuestras áreas protegidas, sino también lo que son las comunidades que están alrededor”, indica la funcionaria.

La funcionaria aclara que actualmente no se han precisado las causas de los actuales incendios, pero que se encuentran en investigación . “El COE local está activado para poder hacer seguimiento y también para hacer los respectivos relevos, para poder ir mitigando el incendio hasta que esté totalmente controlado”

Aunque no siempre existe una intención directa de provocar un incendio forestal, ciertas prácticas pueden desencadenarlo. Moyano menciona, entre ellas, arrojar cigarrillos encendidos sobre la vegetación, hacer fogatas en áreas protegidas o abandonar objetos de vidrio en zonas naturales, ya que pueden concentrar la luz solar y favorecer la ignición de la vegetación seca.

“Queremos hacer un llamado a tratar de que todas nuestras acciones no provoquen estos incendios, que muchas veces por desconocimiento se dan”, explica Moyano.

Las cifras lo sustentan

Bomberos de Quito combatieron el incendio en el sector de Rayo Cucho en Calacalí.

En Quito existen al menos 17 zonas identificadas como de riesgo de incendios forestales, entre ellas Los Valles, Guangüiltagua, Guápulo, Chilibulo, El Panecillo y las laderas del Pichincha. En estos sectores, la propagación del fuego puede poner en riesgo a la población, la infraestructura y los ecosistemas.

En 2024, el 43,1 % de los incendios forestales registrados fueron atribuidos a quemas agrícolas que se salieron de control. El 29,62 % correspondió a incendios provocados de manera intencional y el 21,97 % estuvo relacionado con la quema de desechos. En contraste, apenas el 0,32 % de los incendios tuvo un origen natural.

Moyano indica que desde el año pasado a la presente fecha se han registrado 1.761 eventos relacionados a incendios forestales y 25 denuncias por el mismo motivo.

Estas son las sanciones económicas

Los incendios forestales son provocados en su mayoría.

La Agencia de Control Quito (AMC) enfatiza que las quemas a cielo abierto están prohibidas y pueden generar multas de hasta 36.150 dólares, dependiendo de la gravedad de la infracción. Una sola chispa puede generar un incendio forestal de gran magnitud.

Las sanciones económicas están establecidas en la Ordenanza Metropolitana N° 075-2004 y forman parte del Plan Fuego 2026 presentado por el Municipio de Quito.

Las sanciones se dividen en tres categorías:

Infracciones leves: multas de entre 1 y 2,5 salarios básicos unificados (SBU), es decir, de 482 a 1 205 dólares.

Infracciones graves: multas que van desde 3 hasta 4,5 SBU, equivalentes a valores entre 1 446 y 2 169 dólares.

Infracciones muy graves: sanciones que alcanzan de 5 a 75 SBU, con montos que van desde 2 410 hasta 36 150 dólares.

Por quemar basura y desechos agrícolas la multa corresponde al 50% de un salario básico unificado, es decir, 241 dólares.

Incendios activos

La funcionaria del Ministerio del Ambiente asegura que se están concentrando todos los esfuerzos para mitigar el fuego. “Todo el contingente y esfuerzo de las diferentes carteras de Estado, instituciones o agregados locales, están enfocados para poder mitigar el incendio lo más inmediato y efectivamente posible”, considera Moyano.

Ecuador registra ocho incendios forestales activos y cuatro controlados, según el reporte de incendios activos y controlados de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), con corte a las 08:00 del 13 de agosto de 2026. Los focos activos se distribuyen entre Pichincha, Imbabura y Carchi. Conoce más sobre los incendios activos en esta nota.



Lee aquí más información sobre los incendios forestales en Ecuador.

Incendios forestales en Quito; preguntas frecuentes

❓¿Cuáles son las principales causas de los incendios forestales en Ecuador?

La mayoría de los incendios forestales están relacionados con actividades humanas, especialmente quemas agrícolas, quema de desechos y acciones intencionales. Las causas naturales representan una proporción mínima.

En Quito, el Cuerpo de Bomberos señala que alrededor del 99 % de los incendios forestales están relacionados con la intervención humana. En 2024, el 43,1 % estuvo asociado a quemas agrícolas fuera de control, el 29,62 % fue provocado intencionalmente y el 21,97 % se relacionó con la quema de desechos. Solo el 0,32 % tuvo un origen natural.

❓¿Cómo influyen las altas temperaturas y el viento en la propagación de incendios forestales?

Respuesta precisa:

Las altas temperaturas y la baja humedad secan la vegetación, mientras que los fuertes vientos aceleran la propagación de las llamas y pueden dificultar las labores de extinción.

Contexto:

El Inamhi advirtió sobre un escenario favorable para la propagación de incendios debido al incremento de las temperaturas diurnas y las fuertes ráfagas de viento en la región Andina. Adriana Moyano, subsecretaria de Patrimonio Natural encargada, indicó que se han registrado vientos superiores a 30 km/h, lo que permite que el fuego avance más rápido.

❓¿Qué acciones humanas pueden provocar un incendio forestal?

Respuesta precisa:

Arrojar cigarrillos encendidos, realizar fogatas en áreas protegidas o abandonar objetos de vidrio en zonas naturales son algunas de las prácticas que pueden desencadenar incendios.

Contexto:

No todos los incendios son provocados de manera intencional. Algunas acciones, incluso por desconocimiento o descuido, pueden generar una chispa y provocar que la vegetación seca se incendie. Por ello, las autoridades piden extremar las precauciones en zonas de riesgo.

❓¿De cuánto son las multas por provocar incendios o realizar quemas a cielo abierto en Quito?

Las multas pueden alcanzar los USD 36.150 en los casos considerados muy graves. La quema de basura y desechos agrícolas tiene una sanción de USD 241.

La Agencia de Control Quito señala que las quemas a cielo abierto están prohibidas. Las sanciones se clasifican en leves, graves y muy graves, con multas que van desde 1 hasta 75 salarios básicos unificado, dependiendo de la gravedad de la infracción.

❓¿Cuántos incendios forestales están activos en Ecuador y dónde se concentran?

Ecuador registra ocho incendios forestales activos y cuatro controlados, según el reporte de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos con corte a las 08:00 del 13 de agosto de 2026.

Los incendios activos se concentran en Pichincha, Imbabura y Carchi. Las autoridades mantienen activo el seguimiento y han desplegado recursos de distintas instituciones para controlar y mitigar los incendios.

Te recomendamos