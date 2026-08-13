Incendio forestal en Rayocucho está controlado tras afectar 250 hectáreas en Quito

El incendio forestal registrado en el sector de Rayocucho, en Quito, se encuentra controlado. El Cuerpo de Bomberos de Quito informó que ya no existen líneas de propagación activas. Sin embargo, los equipos continúan en la zona para evitar que el fuego vuelva a encenderse.

Hasta el momento, el incendio afectó 250 hectáreas. Los bomberos mantienen labores de enfriamiento, raspado y monitoreo en el área. Estas tareas buscan detectar posibles puntos calientes y reducir el riesgo de una reactivación. Durante la emergencia, 150 efectivos trabajaron para contener el fuego. Actualmente, 50 permanecen en territorio.

Bomberos mantienen labores para evitar una reactivación

El Cuerpo de Bomberos de Quito explicó que el control del incendio no significa el fin de las operaciones en Rayocucho. Los equipos continúan con la liquidación del fuego y realizan trabajos de enfriamiento y raspado.

Los 50 efectivos que permanecen en la zona también monitorean el terreno. Su objetivo consiste en comprobar que no aparezcan nuevos puntos calientes. Estas acciones permiten reducir la posibilidad de que el fuego vuelva a propagarse.

Durante la emergencia, 150 efectivos participaron en las tareas de atención. El trabajo se mantiene de forma coordinada con la Corporación Municipal y entidades nacionales, según informó el Cuerpo de Bomberos de Quito.

El Municipio de Quito también confirmó que el incendio está controlado. La entidad señaló que los 50 efectivos de Bomberos Quito continúan en territorio con labores de enfriamiento, raspado y monitoreo.

La emergencia ocurre en un contexto de atención simultánea a incendios forestales registrados en Rayocucho y Tanlahua. El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, se refirió a estos hechos durante la mañana del 12 de agosto y destacó el trabajo realizado por los bomberos.

🔄 #Actualización | El incendio forestal registrado en el sector de Rayocucho se encuentra controlado.



🌳 No se registran líneas de propagación activas. Hasta el momento, 250 hectáreas han sido afectadas.



🚒 Nuestro equipo continúa en territorio realizando labores de… pic.twitter.com/f004pyPUu9 — Bomberos Quito (@BomberosQuito) August 13, 2026

Pabel Muñoz advirtió sobre las consecuencias de los incendios

Muñoz señaló que los incendios forestales pueden generar consecuencias irreparables. Según el Alcalde, estos eventos destruyen flora, afectan a la fauna y ponen en riesgo los ecosistemas y a las poblaciones cercanas.

El funcionario también destacó las cerca de 40 horas de trabajo de los bomberos en los incendios registrados en Rayocucho y Tanlahua. Durante ese tiempo, los equipos combatieron el fuego y trabajaron para impedir su propagación.

El Alcalde expresó su reconocimiento y gratitud a los integrantes del Cuerpo de Bomberos de Quito por su trabajo para proteger la vida y el patrimonio natural de la ciudad.

Muñoz también advirtió que el Municipio actuará contra quienes provoquen incendios forestales. Señaló que una quema agrícola o de basura puede terminar en una tragedia y recordó que las multas pueden llegar hasta los 36 000 dólares.

El Alcalde afirmó que las autoridades aplicarán esas sanciones cuando corresponda. También insistió en que proteger la vida de los quiteños y la naturaleza de Quito constituye una responsabilidad que el Municipio toma con seriedad.

Los incendios forestales dejan consecuencias irreparables: destruyen flora, afectan a la fauna y ponen en riesgo nuestros ecosistemas y a las poblaciones cercanas.



Son cerca de 40 horas de trabajo incansable de nuestros bomberos en los incendios registrados en Rayocucho y… pic.twitter.com/z1jswHKmHO — Pabel Muñoz L. (@pabelml) August 12, 2026

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