Incendios forestales en Quito afectan zonas de fauna silvestre

Los incendios forestales que continúan activos este 12 de agosto de 2026 en Rayocucho, parroquia Calacalí, y Tanlahua, parroquia San Antonio de Pichincha, mantienen el trabajo del Cuerpo de Bomberos de Quito en el norte de la ciudad. En estas zonas existe fauna silvestre y una ruta de desplazamiento para distintas especies de aves.

¿Qué fauna existe en las zonas afectadas?

Según Bomberos Quito, en el sector se identifica la presencia de mamíferos pequeños, entre ellos conejos andinos y roedores. También existe herpetofauna, que comprende reptiles y anfibios.

El área registra además diversas especies de aves. La vegetación del lugar forma parte de los espacios que estas especies utilizan para desplazarse, descansar y anidar.

¿Qué función cumple la zona para las aves?

El sector constituye un área de tránsito y desplazamiento de avifauna proveniente de la Reserva Geobotánica Pululahua.

Bomberos Quito reporta además individuos que utilizan la vegetación del área para descanso y anidación.

¿Qué pasó con los animales de predios cercanos?

La Unidad de Bienestar Animal de Quito (UBA) acudió al sector de Calacalí tras recibir una alerta por el incendio. En el lugar, su personal tomó contacto con miembros del Cuerpo de Bomberos.

Los bomberos informaron a la UBA que los animales de predios cercanos ya fueron evacuados. Entre ellos están los animales de una hacienda donde mantienen equinos.

¿En qué situación están los incendios forestales?

Los incendios de Rayocucho y Tanlahua permanecen activos en fase de propagación. Bomberos Quito mantiene operaciones coordinadas en ambos puntos para controlar el fuego.

En Rayocucho están desplegadas 26 unidades de combate y abastecimiento, más de 100 efectivos y personal de diversas instituciones. En Tanlahua trabajan cerca de 25 efectivos y seis vehículos contraincendios.

El equipo de aeronaves no tripuladas realiza un monitoreo termográfico permanente para identificar puntos calientes, medir temperaturas y tomar las acciones correspondientes.

Las operaciones se coordinan desde los respectivos puestos de comando, con apoyo de recursos de la Corporación Municipal. Los equipos permanecerán activos durante la noche y madrugada hasta lograr la contención del fuego.

¿Qué dificultades enfrenta Bomberos Quito?

Las labores en estos sectores enfrentan condiciones que dificultan el combate de los incendios. Bomberos Quito reportó fuertes ráfagas de viento, una topografía compleja y vegetación en las zonas afectadas.

A las 06:00 del 12 de agosto se registraron ráfagas de aproximadamente 55 kilómetros por hora. En algunos puntos, los vehículos pesados no pueden acceder por las condiciones geográficas.

Una evaluación preliminar ubicó en 200 hectáreas la superficie afectada, aunque Bomberos Quito señaló que esa cifra todavía debe validarse conforme avance el trabajo.

Los equipos utilizan cámaras térmicas, drones y un centro de mando operativo móvil para localizar puntos calientes, incluso con temperaturas superiores a 400 grados.

Incendios forestales en Quito; preguntas frecuentes